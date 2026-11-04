Börse Aktuell: Europa im Rallye-Modus - Die wichtigsten Börse News nach den US-Wahlen

Der Ausgang der US-Zwischenwahlen und die Übernahme beider Kammern des Kongresses durch die Demokratische Partei sorgen an den internationalen Finanzmärkten für erhebliche Umschichtungen. Während an der Wall Street eine anhaltende Vorsicht im Technologiesektor sowie Sorgen vor möglichen Kürzungen bei den Ausgaben für künstliche Intelligenz die Stimmung dämpfen, greift an den europäischen Börsen eine spürbare Erleichterungswelle um sich. Vor allem südeuropäische Handelsplätze in Italien und Spanien verzeichnen dynamische Zuwächse von 2,5 - bis 3 - während der Euro Stoxx 50 bei deutlich nachlassender Volatilität um fast 2 - anzieht. Diese Entwicklung wird von einer Umschichtung in US-Staatsanleihen und einem spürbaren Abverkauf des US-Dollars flankiert. Gleichzeitig halten neue makroökonomische Daten und geldpolitische Entscheidungen die Marktteilnehmer in Atem: Eine auf rund 4 - anziehende Eurozonen-Inflation bei schwächelnden Einkaufsmanagerindizes stellt die Europäische Zentralbank vor komplexe Herausforderungen, während Schwedens Riksbank ihren Leitzins bereits um 25 Basispunkte anhob. Wer die Lage an der Börse Aktuell verfolgt, findet in diesen Börse News die maßgeblichen Hintergründe und Sektor-Trends im Überblick.

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