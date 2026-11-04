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Neue Studie von Precisely und ASUG: SAP-Modernisierung gewinnt an Dynamik, während KI-Nutzung zunimmt und Migrationsherausforderungen wachsen



04.11.2026 / 15:05 CET/CEST

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Unternehmen setzen verstärkt auf Best-of-Breed-Automatisierungsstrategien, um die SAP-Modernisierung voranzutreiben. Die S/4HANA-Migration und die AI Readiness bleiben zentrale Prioritäten. BURLINGTON, Massachusetts, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- Precisely , ein führender Anbieter von ganzheitlichem Datenmanagement (Unified Data Management) für KI-taugliche Daten, hat heute gemeinsam mit der Americas SAP Users Group (ASUG) eine neue Studie veröffentlicht. Sie zeigt, wie der zunehmende Fokus auf KI und Automatisierung die Strategien von Unternehmen für die SAP-Transformation verändert. Die Ergebnisse sind im vollständigen Bericht "Advancing Automation, AI, and Process Transformation in SAP: 2027 Trends and Challenges" zusammengefasst, der ab sofort verfügbar ist. Die aktuelle Studie zeigt weitere Fortschritte bei der Modernisierung auf SAP S/4HANA, ein wachsendes Interesse an KI-gestützter Automatisierung und einen Trend hin zu flexibleren Best-of-Breed-Strategien. Gleichzeitig bleiben die Komplexität bestehender Systeme, Integrationsherausforderungen und Anforderungen an die Datenqualität wesentliche Hindernisse. Erstmals untersucht die jährlich durchgeführte Studie auch die zunehmende Bedeutung von KI und KI-Agenten für die SAP-Automatisierung. KI hält Einzug in SAP-Workflows, menschliche Kontrolle bleibt jedoch unverzichtbar KI wird zunehmend in SAP-bezogenen Arbeitsabläufen eingesetzt. Die meisten Unternehmen konzentrieren sich dabei jedoch darauf, menschliche Tätigkeiten zu unterstützen, anstatt vollständig autonome Prozesse zu ermöglichen: Microsoft Copilot (60 %) ist die am häufigsten genutzte KI-Schnittstelle im Zusammenhang mit SAP-ERP-Prozessen. Es folgen ChatGPT (27 %) und SAP Joule (26 %).

46 % der Unternehmen setzen KI sowohl bei automatisierten Aufgaben als auch bei Aufgaben mit menschlicher Beteiligung ein. Lediglich 3 % berichten von vollständig automatisierten, KI-gesteuerten Prozessen.

Mehr als die Hälfte (51 %) steht bei der KI-gestützten Entwicklung noch am Anfang und prüft erste Einsatzmöglichkeiten. 7 % nutzen sie bereits umfassend, um die Automatisierung zu skalieren. "KI bietet erhebliche Chancen, die SAP-Automatisierung zu beschleunigen. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, benötigen Unternehmen jedoch klar definierte Geschäftsprozesse und eine einheitliche, vertrauenswürdige Datengrundlage, unterstützt durch eine starke Governance und menschliche Kontrolle", sagt Ashwin Ramachandran, Senior Vice President, Product Management bei Precisely. Die S/4HANA-Migration gewinnt an Tempo, während die Komplexität der Altsysteme wächst Angesichts des näher rückenden Wartungsendes für SAP ECC im Jahr 2027 gewinnt die Migration auf SAP S/4HANA weiter an Dynamik. Gleichzeitig stehen Unternehmen vor wachsenden Herausforderungen, wenn es darum geht, historisch gewachsene Prozesse, individuelle Anpassungen und komplexe Datenlandschaften zu entflechten: 67 % der Unternehmen haben die Migration bereits vollständig oder teilweise abgeschlossen. 2025 waren es noch 59 %, 2024 lediglich 50 %. Weitere 23 % rechnen damit, die Migration innerhalb der nächsten 24 Monate abzuschließen.

53 % nennen den Umgang mit individuellen Anpassungen in SAP ECC als größte Herausforderung bei der Migration.

83 % stufen die Bereinigung von SAP-Stammdaten als wichtigen Bestandteil des Migrationsprozesses ein. Automatisierungsstrategien werden ausgereifter und konkreter Unternehmen setzen zunehmend auf etablierte Automatisierungsstrategien. Dabei gewinnen flexible Lösungen, die sich auch von Fachanwendern nutzen lassen, an Bedeutung: 33 % der Unternehmen haben einen Best-of-Breed-Ansatz für die Automatisierung eingeführt. 2025 lag dieser Anteil noch bei 19 %.

Für 84 % sind No-Code-/Low-Code-Funktionen ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer SAP-Automatisierungsplattform. 71 % geben an, dass Citizen Development eine wichtige Rolle in ihrer Automatisierungsstrategie spielt.

52 % nennen die Komplexität von Geschäftsprozessen und deren Integration in bestehende Abläufe als größte Herausforderungen bei der Automatisierung. Auch die Nutzung von SAP Fiori und der SAP Business Technology Platform (BTP) nimmt weiter zu: 81 % der Unternehmen nutzen SAP Fiori in irgendeiner Form, während 55 % Services der SAP BTP einsetzen. Gleichzeitig arbeiten 67 % weiterhin mit hybriden Umgebungen aus SAP Fiori und SAP GUI. Dies verdeutlicht die Komplexität der Modernisierung von Unternehmenslandschaften. "Unternehmen machen bei der Modernisierung ihrer SAP-Landschaften deutliche Fortschritte. Die Einführung neuer Technologien ist jedoch nur ein Teil der Lösung", ergänzt Ramachandran. "Um die Komplexität bestehender Systeme, Integrationsherausforderungen und Probleme mit der Datenqualität zu bewältigen, braucht es vertrauenswürdige Daten und intelligente Automatisierung. Indem Unternehmen beide Elemente als gemeinsame Grundlage etablieren, können sie komplexe SAP-Prozesse vereinfachen, ihre Governance stärken und KI mit der nötigen Sicherheit skalieren, um einen nachhaltigen geschäftlichen Mehrwert zu erzielen." Precisely unterstützt Unternehmen dabei, komplexe SAP-Prozesse durch ein umfassendes Portfolio an Prozessautomatisierungslösungen zu vereinfachen und zu automatisieren. Damit lassen sich Modernisierungsvorhaben beschleunigen und bereinigte, governance-konforme sowie KI-fähige SAP-Stammdaten nutzen. Zu den jüngsten Neuerungen zählen der Automate MCP Server und die native OData-Unterstützung für Precisely Automate. Sie ermöglichen es KI-Anwendungen und KI-Agenten, über standardbasierte Integrationen mit SAP-Automatisierungsworkflows zu interagieren und unterstützen gleichzeitig die SAP-Clean-Core-Anforderungen. Lesen Sie den vollständigen Bericht "Advancing Automation, AI, and Process Transformation in SAP: 2027 Trends and Challenges" mit allen Studienergebnissen. Über die Americas SAP Users Group (ASUG) Die ASUG ist die weltweit größte SAP-Anwendergruppe. Sie wurde 1991 von einer Gruppe vorausschauender SAP-Kunden gegründet. Ihr Ziel ist es, Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Investitionen in SAP-Technologie zu ziehen. Heute unterstützt die ASUG Tausende Unternehmen durch unternehmensweite Mitgliedschaften und vernetzt mehr als 130.000 Fachleute. Mit Networking- und Weiterbildungsangeboten hilft sie ihren Mitgliedern, neue Herausforderungen zu meistern. Durch Präsenz- und Online-Veranstaltungen, digitale On-Demand-Ressourcen und die kontinuierliche Interessenvertretung ihrer Mitglieder unterstützt die ASUG SAP-Kunden dabei, neue Möglichkeiten zu erschließen. Über Precisely Precisely ist ein führender Anbieter von ganzheitlichem Datenmanagement (Unified Data Management) und liefert die KI-tauglichen Daten, die Unternehmen benötigen, um KI mit Zuversicht zu skalieren. Die Precisely Platform vereint ein breites Spektrum an Data-Management-Funktionen auf einer gemeinsamen Metadaten- und semantischen Basis: Datenintegration, Datenqualität, Data Governance, Location Intelligence, Master Data Management und Kundenkommunikation. Die Plattform bietet zudem integrierte Funktionen zur Datenanreicherung und lässt sich über die gesamte Datenlandschaft hinweg einsetzen - von klassischen Business-Systemen über moderne Cloud-Plattformen bis zu den darauf aufsetzenden KI-Systemen. Dadurch können Unternehmen ihre Daten dort verwalten, wo sie liegen, anstatt eine Migration in ein einzelnes Daten-Ökosystem zu benötigen. Mehr als 12.000 Unternehmen in über 100 Ländern, darunter 92 % der Fortune 500, vertrauen auf Precisely. Weitere Informationen finden Sie unter www.precisely.com/de . © 2026 Precisely Software Incorporated und/oder seine verbundenen Unternehmen. Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Precisely Software Incorporated und/oder seinen Lizenzgebern, stellen keine Einladung oder ein Angebot dar und dürfen nicht für Wettbewerbsanalysen, die Entwicklung eines Konkurrenzprodukts oder anderweitig ohne schriftliche Genehmigung vervielfältigt werden. Verweise auf künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen oder generative KI beschreiben aktuelle oder geplante Funktionen und stellen keine Zusage hinsichtlich der regionalen oder zukünftigen Verfügbarkeit, Funktionalität oder Leistung dar. KI-Funktionen sind von Natur aus probabilistisch; Ergebnisse können ungenau, unvollständig oder für einen bestimmten Zweck ungeeignet sein und sollten von einer qualifizierten Person überprüft werden, bevor sie als Grundlage für Entscheidungen oder andere Maßnahmen verwendet werden. KI-Funktionen und deren Ergebnisse werden ohne Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art "AS IS" bereitgestellt, einschließlich hinsichtlich Genauigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung von Rechten Dritter oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Kunden sind allein für die Nutzung von KI-Funktionen und deren Ergebnissen, die von ihnen übermittelten Daten, alle Entscheidungen, die auf Grundlage eines Ergebnisses getroffen werden, sowie für die Einhaltung aller für ihre Nutzung von künstlicher Intelligenz geltenden Gesetze und Vorschriften verantwortlich, einschließlich Datenschutz- und branchenspezifischer Anforderungen sowie erforderlicher Einwilligungen, Hinweise, Offenlegungen oder Genehmigungen. Diese Pressemitteilung stellt keine Rechts-, Regulierungs-, Finanz-, Medizin- oder sonstige professionelle Beratung dar. 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