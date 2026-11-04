EQS-News: Synopsys, Inc.
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Im Rahmen des European Chips Act erhalten Start-ups und Forschungsteams Zugang zu Chipdesign-Lösungen von Synopsys. Damit unterstützt die Plattform Europas strategische Ziele in Bereichen wie KI und High-Performance Computing (HPC).
Die wichtigsten Fakten
BRÜSSEL, 4. November, 2026 /PRNewswire/ -- Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS) hat heute auf der Veranstaltung "The Technology Sovereignty Package in Practice" in Brüssel eine Vereinbarung mit dem European Chips Joint Undertaking (Chips JU) bekannt gegeben. Im Rahmen der Vereinbarung stellt Synopsys seine Software für Electronic Design Automation (EDA) Halbleiter-Start-ups und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) über die European Chips Design Platform (EuroCDP) zur Verfügung.
Die Vereinbarung mit EuroCDP schafft einen neuen, vereinfachten Einstiegspunkt für fortschrittliche Chipentwicklung. Chipentwickler erhalten direkten Zugang zu führenden Designwerkzeugen von Synopsys. Ergänzend bietet das vollständige EuroCDP-Programm IP, Schulungen, Finanzierung und Unterstützung bei der Prototypenentwicklung.
"Europas nächste Generation der Halbleiterinnovation wird von Organisationen unterschiedlicher Größe kommen, nicht nur von etablierten Chipunternehmen. EuroCDP soll Start-ups, KMU und Forschungsteams einen klareren Zugang zu den Ressourcen geben, die sie für die Entwicklung neuer Technologien benötigen. Die Erweiterung der Plattform um Designtechnologien von Synopsys ist ein wichtiger Schritt, um Europas Ökosystem für Chipentwicklung zugänglicher und dynamischer zu machen", sagt Jari Kinaret, Executive Director des Chips Joint Undertaking (Chips JU).
Unterstützung für europäische Innovatoren in jeder Entwicklungsphase
EuroCDP-Mitglieder erhalten Zugang zu denselben praxiserprobten Design-, Verifikations- und Signoff-Lösungen von Synopsys, die führende Halbleiterunternehmen weltweit einsetzen, um ihre Entwicklungsarbeit zu beschleunigen.
"Europa verfügt über eine starke Basis aus erstklassiger Halbleiterforschung und unternehmerischem Talent. EuroCDP kann darauf aufbauen, indem die Plattform den Zugang zu fortschrittlichen Designtechnologien erweitert, die Entwickler benötigen, um Ideen in Silicon umzusetzen", so Antonio Varas, Chief Strategy Officer bei Synopsys. "Mit seinem Beitritt unterstützt Synopsys die EuroCDP-Mitglieder dabei, ihre Designprozesse zu beschleunigen. Zugleich leisten wir einen Beitrag zu den Zielen des European Chips Act und zu einem stärkeren, wettbewerbsfähigeren europäischen Halbleiterökosystem."
Langjähriger Partner für Innovation in Europa
Axelera AI setzte bei der Entwicklung seiner KI-Prozessoreinheiten (AIPUs) Metis und Europa verschiedene Technologien von Synopsys für digitales Design, Implementierung und Verifikation ein. Ergänzt wurden diese Funktionen durch fortschrittliche Power-Integrity-Technologie von Ansys, welches heute zu Synopsys gehört. Sie unterstützte Axelera AI dabei, Stromversorgung, Performance und Energieeffizienz zu optimieren.
"Europa verfügt über das technische Talent und das Innovationspotenzial, um ein weltweit führendes Halbleiterökosystem aufzubauen. Damit daraus erfolgreiche Produkte entstehen, müssen aufstrebende Unternehmen jedoch Zugang zu fortschrittlichen Designtechnologien und Fachwissen erhalten. Synopsys und EuroCDP können diese Hürden senken. So können mehr Start-ups und Forschungsteams ihre Fähigkeiten ausbauen, Entwicklungen beschleunigen und die Expertise für Halbleiterdesign in Europa stärken", sagt Giuseppe Garcea, Director of Strategic Procurement und Founding Team Member bei Axelera AI.
Synopsys bei der European Industrial Alliance on Semiconductors
Antonio Varas, Chief Strategy Officer bei Synopsys, nimmt an der Podiumsdiskussion "Accelerating Chip Design in Europe" teil. Moderiert wird sie von Pierre Chastanet, Head of Microelectronics & Photonics bei der Europäischen Kommission.
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Media Sally Pickering, EMEA PR Manager, Synopsys
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04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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