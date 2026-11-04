Mainz (ots) -Der Künstler Horst Eckert, bekannt als Janosch, ist tot. Er verstarb am 3. November 2026 auf Teneriffa, wie sein Verleger Bernhard Feil der dpa mitteilte.Der Schriftsteller und Illustrator Janosch ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Das teilte sein Tübinger Verleger Bernhard Feil der Deutschen Presse-Agentur mit. Mit "Oh, wie schön ist Panama", mit Tiger, Bär und natürlich der Tigerente hat Janosch eine Welt geschaffen, in der Freundschaft, Neugier, Mut und Sanftheit wichtiger sind als Stärke und Lautstärke. Seine Zeichnungen und Geschichten haben den Blick vieler Generationen auf Kindheit und das Miteinander verändert - liebevoll, schelmisch und tiefgründig. Der nach seiner Figur benannte "Tigerenten Club" des SWR ist eine der bekanntesten deutschen Kindershows, die seit 1996 im Ersten und bei KiKA ausgestrahlt wird.SWR Intendant Kai Gniffke:"Janoschs Geschichten haben die Kindheit und das Erwachsenwerden von vielen von uns geprägt. Sie haben uns gelehrt, die Welt mit wachem Blick und warmem Herzen zu betrachten. Janoschs Tigerente ist Teil unseres kollektiven Gedächtnisses - und sie hat mit dem 'Tigerenten Club' im Kinderfernsehen des SWR und der ARD ihren festen Platz gefunden."Vita Janosch:Der Künstler wurde 1931 als Horst Eckert geboren und verbrachte einen Großteil seiner Kindheit in Oberschlesien im heutigen Polen, geprägt von Armut, Gewalt und der Alkoholsucht seines Vaters. Seine Kindergeschichten sind wie ein Gegenentwurf zu dieser schweren Zeit. In seinen Werken für Erwachsene gibt Janosch Einblicke in seine harte Kindheit, etwa im Roman "Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm".Dem SWR ist es ein Anliegen, in seinem Sinne weiterzumachen: Kinder ernst nehmen, ihnen neugierige, offene Fragen stellen, ihnen Mut machen und ihnen Geschichten erzählen, die Herz und Verstand gleichermaßen berühren.Programmänderung:Zum Gedenken an Janosch ändert der SWR am heutigen Mittwoch, den 4. November 2026, um 23:30 Uhr sein Programm im Fernsehen und sendet die SWR-Doku "Da wo ich bin, ist Panama - Die Lebensreise des Herrn Janosch". Der Film wird auch in der ARD Mediathek abrufbar sein.Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 063131 929 33293, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6384254