Gold- und Solarrallye: AMD: Stark! | Novo: Geht es jetzt los? | Heidelberg Materials: Endlich!

Die US-Wähler zeigen eindeutig, was sie von der aktuellen Politik von Donald Trump halten. Beide US-Kammern gehen wohl an die Demokraten. Der DAX jubelt und die US-Börsen auch. Sehen wir jetzt eine Gold- & Solarrallye?Trump verliert beide Kammern: Diese Aktien sind die großen Gewinner! Noch ist es nicht endgültig, aber es deutet sich an, dass die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus zurückerobert haben. Für Donald Trump wird es damit schwieriger, seine politische Agenda durchzusetzen. An der Börse profitieren vor allem Solaraktien wie First Solar, Sunrun und Enphase Energy. Anleger hoffen, dass weitere Kürzungen bei der Förderung erneuerbarer …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran