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WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD
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Markus Weingran
04.11.2026 15:27 Uhr
305 Leser
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(1)

Gold- und Solarrallye: AMD: Stark! | Novo: Geht es jetzt los? | Heidelberg Materials: Endlich!

Die US-Wähler zeigen eindeutig, was sie von der aktuellen Politik von Donald Trump halten. Beide US-Kammern gehen wohl an die Demokraten. Der DAX jubelt und die US-Börsen auch. Sehen wir jetzt eine Gold- & Solarrallye?Trump verliert beide Kammern: Diese Aktien sind die großen Gewinner! Noch ist es nicht endgültig, aber es deutet sich an, dass die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus zurückerobert haben. Für Donald Trump wird es damit schwieriger, seine politische Agenda durchzusetzen. An der Börse profitieren vor allem Solaraktien wie First Solar, Sunrun und Enphase Energy. Anleger hoffen, dass weitere Kürzungen bei der Förderung erneuerbarer …

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© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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