NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Der im dritten Jahresviertel erzielte Umsatz
liege um knapp zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Fastfood-Kette habe dagegen die Markterwartung um 3,3 Prozent übertroffen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5801351017
liege um knapp zwei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) der Fastfood-Kette habe dagegen die Markterwartung um 3,3 Prozent übertroffen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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