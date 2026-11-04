Herr Brütsch, die Demokraten haben doch deutlicher als erwartet beide Kammern des US-Kongresses gewonnen. Hat Sie das überrascht? Marc Brütsch: Dass die Republikaner verlieren, ist nicht überraschend. Historisch verliert die Partei des Präsidenten bei Midterms häufig Sitze. Etwas überraschend ist vielleicht das Ausmaß. Dennoch bleibt Donald Trump nicht machtlos. Mit seinem Vetorecht kann er weiterhin Einfluss nehmen. Politisch sind wir nun in einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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