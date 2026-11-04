Apple stuft eigenmächtige Software-Agenten erstmals als Geschäftsrisiko ein und warnt vor Klagen. Dazu fressen teure Speicherchips an der Marge. Wie viel Luft die Aktie jetzt noch nach oben hat. Apple warnt vor digitalen Helfern, die außer Kontrolle geraten. Im Jahresbericht stuft der iPhone-Konzern Agenten mit künstlicher Intelligenz erstmals als Geschäftsrisiko ein. Die Programme könnten sich "auf unbeabsichtigte oder unvorhersehbare Weise verhalten". Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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