Novo Nordisk hat einen dramatischen Absturz hinter sich, doch jetzt mehren sich die Anzeichen für eine mögliche Trendwende.Den vollständigen Artikel lesen ...
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