Bremen (ots) -Seine Schauspielkunst geht unter die Haut, kaum einer verkörpert seine Rollen so überzeugend wie er. Matthias Brandt ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler, wird von Zuschauern wie auch Kritikern gefeiert. Längst ist der vielfach ausgezeichnete Mime auch preisgekrönter Bestsellerautor. Jetzt blickt der Sohn von Willy und Rut Brandt auf seine Eltern und weitere Widerstandskämpferinnen und -kämpfer während der NS-Zeit und schreibt über den Mut, Nein zu sagen. Bei 3nach9 spricht Matthias Brandt über seine frühen Prägungen und erklärt, warum Haltung heute wieder wichtiger ist denn je.Außerdem begrüßen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 6. November 2026, um 22 Uhr im NDR/Radio Bremen Fernsehen diese Gäste:Diane und Reinhold MessnerMit der Bergsteiger-Legende Reinhold Messner verbindet man weit mehr als nur seine sportlichen Rekorde. Er gilt als einer der letzten großen Abenteurer der Erde, als streitbarer Vordenker des Naturschutzes und als kultureller Botschafter der Berge. Der Südtiroler Ausnahmealpinist ist der erste Mensch, der alle 14 Achttausender der Erde bestiegen hat - und zwar komplett ohne künstlichen Sauerstoff. Mit mittlerweile 82 Jahren kann aber auch Reinhold Messner das Älterwerden nicht mehr ignorieren. Zusammen mit seiner Frau Diane blickt er bei 3nach9 auf sein altes und jetziges Leben. Das seit 2021 verheiratete Paar spricht offen und sehr persönlich über das zunehmende Nachlassen der Kräfte, die Langsamkeit beim Gehen und das immer stärker werdende Gefühl, eine Last für den Partner zu werden.Sarah TackeKaum jemand vermittelt komplexe rechtliche Zusammenhänge so verständlich und fundiert wie sie: Sarah Tacke ist promovierte Juristin und Leiterin der ZDF-Redaktion Recht und Justiz. Seit mehr als zehn Jahren ist sie außerdem das Gesicht des Wirtschaftsmagazins "WISO". Ihre Neugier ist ihr größter Antrieb, sagt die gebürtige Oldenburgerin - für ihre Sendungen, Reportagen und ihre gesamte journalistische Arbeit. Für die wird sie jetzt mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis geehrt. Warum Wut eine der wichtigsten Emotionen für ihre Arbeit ist und weshalb das Recht ihr hilft, die Welt zu begreifen, und ihr auch Ruhe schenkt, erzählt Dr. Sarah Tacke bei 3nach9.Melanie RaabeJahrelang schreibt sie an ihren Romanen - oft früh am Morgen, bevor der Arbeitstag als Journalistin beginnt. Doch ein Verlag nach dem anderen lehnt ihre Manuskripte ab. Melanie Raabe gibt trotzdem nicht auf. 2015 gelingt ihr mit dem Thriller "Die Falle" schließlich der Durchbruch. Seitdem begeistert die 1981 in Jena geborene Schriftstellerin ihr Publikum mit raffinierten Geschichten, die tief in die dunklen Abgründe der menschlichen Psyche führen. Heute werden ihre Bücher in zahlreiche Sprachen übersetzt, und die Verfilmung ihres Debütromans fesselt als Miniserie bei Netflix gerade ein großes Publikum. Auch für neuen Nervenkitzel ist gesorgt: In ihrem aktuellen Thriller "DAISY" erzählt Melanie Raabe von einer Anwältin mit einem gefährlichen Doppelleben. Woher nimmt die Bestsellerautorin die Ideen für ihre Geschichten und wie hat sie es geschafft, trotz vieler Rückschläge an sich zu glauben? Darüber spricht Melanie Raabe im November bei 3nach9.Manfred LützDer bekannte Psychiater, Psychotherapeut und Bestsellerautor Manfred Lütz besitzt einen Basset Hound namens Churchill. Anhand seines Haustieres erklärt er auf unterhaltsame Art den Unterschied zwischen menschlichem Gewissen und tierischem Verhalten. In Zeiten, die für viele Menschen herausfordernd sind, bietet Lütz, der auch als Kabarettist tätig ist, mit überraschenden Beobachtungen Wege aus dem allgemeinen Wahnsinn. Mehr als 20 Jahre ist Lütz Chefarzt des Alexianer-Krankenhauses in Köln, in dem das gesamte Spektrum psychischer Erkrankungen behandelt wird. Der gefragte Vortragsredner und studierte Theologe berichtet im November bei 3nach9, warum das Schwinden von Religion ernsthafte Konsequenzen für die Gesellschaft hat, warum populäre Glücksratgeber für ihn die besten Wegbegleiter zum Unglücklichsein sind und wie er die Psyche von Wladimir Putin und Donald Trump einschätzt.Joyce Hübner367 Marathons in 367 Tagen - damit hat Joyce Hübner einen Weltrekord aufgestellt. Doch für die Extremsportlerin war das noch nicht genug. Ihr nächstes Ziel: Alle 2.059 Städte Deutschlands laufend zu erkunden. Dafür hat sie sich 495 Marathons an 495 aufeinanderfolgenden Tagen vorgenommen - rund 21.000 Kilometer quer durch Deutschland. Was für die meisten Menschen nach Wahnsinn klingt, ist für die 38-Jährige vor allem die Lust, sich selbst herauszufordern und Land und Leute kennenzulernen. Was treibt einen Menschen an, jeden Morgen die Laufschuhe zu schnüren? Wie viel Durchhaltevermögen braucht es, wenn der Körper eine Pause verlangt? Und was erlebt man, wenn man Deutschland nicht aus dem Auto, sondern im Laufschritt kennenlernt? Darüber spricht die Weltrekordhalterin Joyce Hübner bei 3nach9.Erstsendung auf NDR/Radio Bremen Fernsehen, hr Fernsehen und WDR Fernsehen.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6384297