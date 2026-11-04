Rigsave hat starke, ungeprüfte Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 (H1 26) vorgelegt: Der Umsatz belief sich auf EUR 2,6 Mio., das EBIT auf EUR 1,0 Mio. Damit wurden die Erwartungen deutlich übertroffen. Getragen wurde die Entwicklung von Rigsave Capital, wo steigende wiederkehrende Managementgebühren und ein wachsendes verwaltetes Vermögen (Assets under Management) den operativen Hebel (Operating Leverage) stützten. Infolgedessen erhöhen wir unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf EUR 4,5 Mio. und unsere EBIT-Prognose auf EUR 1,2 Mio., wobei wir für das zweite Halbjahr weiterhin vorsichtige Annahmen zugrunde legen. Zwar bleiben die mit RAAF verbundenen Bewertungsrisiken sowie das Fehlen geprüfter Konzernabschlüsse Belastungsfaktoren, doch rechtfertigt der verbesserte Ergebnisausblick eine höhere Bewertung. Wir heben unser Kursziel auf EUR 5,20 an und bestätigen unsere Empfehlung Spec. BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rigsave-spa
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