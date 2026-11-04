Nach einer monatelangen Talfahrt gelang der McDonald's-Aktie zuletzt der Rebound. Im Oktober konnte der Kurs des Fast-Food-Giganten um gut +15% zulegen. Werden die heute vorgestellten Quartalszahlen ihren Beitrag zu einer Fortsetzung der Erholungsrallye leisten und ist die McDonald's-Aktie einen Kauf wert? Umsatz pfui, Gewinn hui Die Zahlen von McDonald's für das abgelaufene dritte Quartal 2026 sind gemischt ausgefallen. Beim Gewinn konnte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de