Europäische Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien legen am Mittwoch deutlich zu. SMA Solar steigt im SDax um 7,8%, Nordex um 6,5%, Vestas um 3,6% und Energiekontor um drei Prozent. Auch RWE notiert im Dax mit 1,2% im Plus. Auslöser sind die Zwischenwahlen in den USA, bei denen die Demokratische Partei die Kontrolle über den Kongress übernommen hat. Trägt dieser politische Rückenwind weiter, oder handelt es sich nur um eine Gegenbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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