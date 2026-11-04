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Dow Jones News
04.11.2026 16:27 Uhr
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MÄRKTE USA/Wahlsieg der Demokraten beflügelt Wall Street

DJ MÄRKTE USA/Wahlsieg der Demokraten beflügelt Wall Street

DOW JONES--Die US-Börsen starten am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel, nachdem bei den Wahlen zum US-Kongress die Demokratische Partei in beiden Häusern die Mehrheit erreicht hat. Der den Republikanern angehörende Präsident Donald Trump hat das Wahlergebnis akzeptiert. Der Dow-Jones-Index gewinnt 2,4 Prozent auf 53.010 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen um 1,7 und 2,0 Prozent.

Der Ölpreis fällt derweil weiter, was ebenfalls zur guten Stimmung beitragen dürfte. Das Barrel Brent ermäßigt sich um 3,0 Prozent auf 100,45 Dollar. Der Markt setzt offenbar weiter auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Die Analysten von Capital Economics warnen jedoch, dass der Wahlsieg der Demokraten die geopolitischen Risiken erhöhen könnte. Die Preise könnten wieder kräftig anziehen, falls Präsident Trump die Angriffe auf iranische Ziele wieder aufnehmen sollte. Impulse für den Ölpreis könnten im Tagesverlauf von den wöchentlichen Daten zu den Rohölvorräten der USA kommen.

Am langen Ende des Anleihemarkts kommen die Renditen etwas zurück. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 2 Basispunkte auf 4,92 Prozent. Für die Anleihen seien eher die Inflation und die Geldpolitik der US-Notenbank richtungsweisend als das Wahlergebnis, heißt es. Der Dollar-Index gibt um 0,5 Prozent nach. Der Euro steigt auf etwa 1,1260 Dollar. Gold profitiert von den sinkenden Zinsen und dem schwächeren Dollar. Der Preis für eine Feinunze erhöht sich um 3,0 Prozent auf 4.047 Dollar.

Neben dem Wahlergebnis muss der Markt eine Reihe von Konjunkturdaten verarbeiten. Veröffentlicht wurde zunächst der ADP-Arbeitsmarktbericht für den Privatsektor. Demnach wurden im vergangenen Monat 86.000 Stellen geschaffen, während Volkswirte mit 75.000 gerechnet hatten. Der Bericht könnte einen Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. Das Defizit der US-Handelsbilanz war im September etwas geringer als angenommen. Etwas später folgen der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für das nicht-verarbeitende Gewerbe und sein Pendant von ISM, jeweils für Oktober.

Geschäftszahlen hat unter anderem Advanced Micro Devices (AMD) veröffentlicht. Der Chipkonzern hat vor allem mit seiner Umsatzentwicklung überzeugt. Für die Aktie geht es um 3,5 Prozent nach oben. Der Kurs der KI-Wette Nvidia sinkt jedoch um 0,7 Prozent, denn Anleger fürchten, dass der Ausbau von KI-Infrastruktur unter einer Demokratischen Mehrheit im Kongress gebremst werden könnte. Während Präsident Trump ein Befürworter von KI ist, stehen viele Wähler dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüber.

Corewearve fallen um 3 Prozent, nachdem in den Bundesstaaten Texas und Ohio die Republikanischen Gouverneure die Wahl verloren haben. Dies belastet auch die Kurse von SpaceX (-3,4%) und Tesla (-4,6%), den Unternehmen des Trump-Unterstützers Elon Musk. Vor allem Musks Heimatstaat Texas sollte beim Ausbau von KI-Datenzentren eine Schlüsselrolle spielen. Die Aktie von Trumps eigenem Unternehmen Trump Media & Technology Group sackt um gut 11 Prozent ab.

Die Zahlen des Fahrdienstvermittlers Uber kommen gut an. Die Aktie steigt um 3,5 Prozent. Die McDonald's-Aktie reagiert mit einem Plus von 3,7 Prozent auf die Zahlen der Fast-Food-Kette. Kraft Heinz legen um 4,2 Prozent zu, nachdem der Lebensmittelkonzern die Jahresprognosen erhöht hat. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      53.009,55  +2,4  +1222,83    51.786,72 
S&P-500     7.694,52  +1,7  +125,60    7.568,92 
NASDAQ Comp  25.875,15  +2,0  +503,14    25.372,01 
NASDAQ 100   28.624,34  +1,6  +444,08    28.180,26 
 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,62 +0,01    4,64      4,55 
5 Jahre       4,73 -0,01    4,75      4,67 
10 Jahre      4,93 -0,02    4,95      4,89 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr 
EUR/USD      1,1257  +0,6   0,0064     1,1193     1,1192 
EUR/JPY      178,38  +0,4   0,7900     177,59    177,3600 
EUR/CHF      0,919  +0,1   0,0005     0,9185     0,9186 
EUR/GBP      0,8349  +0,1   0,0012     0,8337     0,8343 
USD/JPY      158,44  -0,1  -0,2200     158,66    158,4400 
GBP/USD      1,348  +0,5   0,0069     1,3411     1,3414 
USD/CNY      6,672  +0,0   0,0019     6,6701     6,6701 
USD/CNH      6,6705  +0,0   0,0006     6,6699     6,6695 
AUS/USD      0,7016  +0,7   0,0050     0,6966     0,6972 
Bitcoin/USD  79.221,29  +1,8  1.380,94    77.840,35   77.563,90 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     93,24  -3,0   -2,85      96,09 
Brent/ICE     100,45  -3,0   -3,15     103,60 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.047,09  +3,0   118,84    3.928,25 
Silber       52,19  +4,9    2,42      49,77 
Platin     1.477,15  +4,3   61,13    1.416,02 
 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

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November 04, 2026 09:53 ET (14:53 GMT)

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