Bielefeld (ots) -Diamant Software gehört erneut zu den wachstumsstärksten Mittelständlern Deutschlands. Im aktuellen Ranking 2026 von Handelsblatt und Munich Strategy erreicht der Spezialist für Rechnungswesen- und Controllingsoftware Platz 18. Für Diamant Software ist es bereits die fünfte Auszeichnung als einer der wachstumsstärksten Mittelständler Deutschlands.Für das Ranking hat Munich Strategy mehr als 8.000 mittelständische Unternehmen in Deutschland untersucht. Bewertet wurde die langfristige Entwicklung der Unternehmen anhand von Umsatzwachstum und Ertragskraft. Betrachtet wurden die Geschäftsjahre 2021 bis 2025.Die erneute Platzierung unter den wachstumsstärksten Unternehmen bestätigt die nachhaltige Entwicklung von Diamant Software. Das Unternehmen verbindet seine langjährige Spezialisierung auf Rechnungswesen und Controlling mit dem konsequenten Ausbau von Automatisierung und künstlicher Intelligenz."Dass wir bereits zum fünften Mal zu den wachstumsstärksten Mittelständlern Deutschlands gehören, ist für uns eine besondere Bestätigung. Vor allem ist es aber eine Gemeinschaftsleistung unserer Mitarbeitenden und ein Ergebnis des Vertrauens unserer Kunden und Partner. Gleichzeitig verstehen wir diese Entwicklung als Ansporn, konsequent weiterzugehen. Die Finanzorganisation steht durch KI vor einem grundlegenden Wandel. Diesen Wandel wollen wir aktiv mitgestalten und den Maßstab für Agentic Finance & Controlling setzen", sagt Sven Krüger, CEO von Diamant Software.Spezialisierung als Basis für nachhaltiges WachstumDas diesjährige Ranking zeigt, dass gerade spezialisierte mittelständische Unternehmen auch in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich wachsen können. Entscheidend sind dabei unter anderem tiefes Verständnis für die Prozesse der Kunden, ausgeprägtes Anwendungswissen und eine klare Positionierung.Genau darauf setzt Diamant Software seit vielen Jahren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Lösungen für Rechnungswesen und Controlling und entwickelt sein Portfolio konsequent entlang der Anforderungen mittelständischer Unternehmen und Organisationen weiter.Die nächste Entwicklungsstufe: Agentic Finance & ControllingMit der Weiterentwicklung in Richtung Agentic Finance & Controlling richtet Diamant den Blick dabei auf die nächste Entwicklungsstufe: KI soll in Zukunft nicht nur unterstützen, sondern zunehmend Aufgaben und Prozesse in der Finanzorganisation intelligent und kontrolliert übernehmen. Ziel ist es, Fachkräfte von Routinetätigkeiten zu entlasten und die Finanzorganisation dabei zu unterstützen, schneller und wirksamer zu arbeiten.Die erneute Auszeichnung versteht Diamant Software damit nicht nur als Anerkennung der vergangenen Entwicklung, sondern als Bestätigung des eingeschlagenen Weges und als Ansporn für die kommenden Jahre.Über das RankingDas Ranking "Deutschlands wachstumsstärkste Mittelständler 2026" wird von Munich Strategy erstellt und vom Handelsblatt veröffentlicht. Für die aktuelle Untersuchung wurden mehr als 8.000 deutsche Mittelstandsunternehmen betrachtet. In die Bewertung flossen die Entwicklung von Umsatz und Profitabilität über mehrere Jahre ein. Diamant Software erreicht 2026 Platz 18 und ist zum fünften Mal im Ranking vertreten. Weitere Informationen zum Ranking: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/ranking-2026-das-sind-deutschlands-wachstumsstaerkste-mittelstaendler/100244614.htmlÜber Diamant SoftwareDiamant Software entwickelt seit über 45 Jahren Lösungen für Rechnungswesen und Controlling. Mit einem klaren Fokus auf die Anforderungen anspruchsvoller Finanzorganisationen unterstützt Diamant Unternehmen und Organisationen dabei, ihre kaufmännischen Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren und weiterzuentwickeln.Mit dem Anspruch, den Maßstab für Agentic Finance & Controlling zu setzen, gestaltet Diamant den nächsten Entwicklungsschritt der Finanzorganisation: weg von rein unterstützender Software hin zu intelligenten Lösungen, die zunehmend eigenständig Aufgaben übernehmen und Menschen gezielt entlasten. www.diamant-software.dePressekontakt:Sandra Buschsieweke+49 521 94260-780marketing@diamant-software.deOriginal-Content von: Diamant Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43285/6384321