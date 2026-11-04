Berlin (ots) -Was geben Eltern und Großeltern an die nächste Generation weiter - auch wenn sie nie darüber sprechen? In Dahnsdorf, einem kleinen Dorf im brandenburgischen Fläming, macht sich Schauspielerin und Host Lisa Hrdina auf die Suche nach den Spuren, die Krieg, DDR und Wiedervereinigung in Familien hinterlassen haben. Der vierteilige rbb-Doku-Podcast "Der Bruch - Unser Dorf zwischen Ost und jetzt" erscheint am 6. November 2026 in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/der-bruch/urn:ard:show:2163b81eec95bcfe/).Nach der erfolgreichen ersten Staffel von "Der Bruch - Frauen zwischen Ost und jetzt", nominiert für den Deutschen Podcast Award sowie den CIVIS Medienpreis 2026, nimmt die neue Podcast-Staffel nun gleich drei Generationen in den Blick.Wie wirken historische Brüche in Familien nach?Im Mittelpunkt von "Der Bruch - Unser Dorf zwischen Ost und jetzt" steht Marie, Jahrgang 1988, die nach Jahren im Westen in ihr Heimatdorf Dahnsdorf zurückkehrt. Sie kauft dort einen alten Kuhstall, den sie zu einem Kulturort machen will. Sie erfährt Dinge von ihrer Dorfgemeinschaft, die sie nicht wusste und beginnt, Fragen zu stellen. Gemeinsam mit Host Lisa Hrdina spricht sie mit Freundinnen, Eltern und Großeltern. Dabei stoßen sie auf Geschichten von Krieg und Flucht, Anpassung und Verlust, Arbeitslosigkeit und Neuanfang - und auf ein Schweigen, das sich durch mehrere Generationen zieht. Doch was passiert, wenn alle endlich miteinander ins Gespräch kommen?Host Lisa Hrdina: "Lange dachte ich, DDR, Wende und Nachwendezeit gehören vor allem zur Geschichte meiner Eltern. Aber je mehr ich mich mit mir selbst beschäftige, desto mehr frage ich mich: Wie wurde auch ich durch ihre Erfahrungen geprägt? Ich finde es unfassbar spannend zu verstehen, wie die Spuren historischer Brüche in uns über Generationen weiterleben."Ab 6. November in ARD SoundsAlle vier Folgen von "Der Bruch" sind ab Freitag, 6. November in ARD Sounds verfügbar und überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Trailer (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:9c401633c05809ba/) gibt es schon jetzt."Der Bruch - Unser Dorf zwischen Ost und jetzt" ist eine Produktion von nb Studios, im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).Über Lisa HrdinaLisa Hrdina, 1989 geboren, studierte 2010 bis 2014 Schauspiel an der Universität der Künste, Berlin. Noch während des Studiums war sie am Maxim Gorki Theater, am Hans Otto Theater, Deutschen Theater sowie in den Sophiensælen zu sehen. Seit 2014 ist sie festes Ensemblemitglied des Deutschen Theaters. Außerdem ist sie als Schauspielerin und Sprecherin für zahlreiche TV-, Hörbuch- und Hörspielproduktionen tätig.Pre-Listening und InterviewsBei Interesse können wir Ihnen Folge 1 zum Anhören zur Verfügung stellen. Gern vermitteln wir auch Interviews mit Host Lisa Hrdina und Autorin Jana Kalms. Detaillierte Episodenbeschreibungen finden Sie im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2026/11/20261106-der-bruch-staffel-2-rbb-podcast.html). Honorarfreie Pressefotos gibt es unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:rbb Kommunikationprogrammpresse@rbb-online.denic communication & consultingBettina Melzerbm@niccc.deOriginal-Content von: ARD Sounds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6384317