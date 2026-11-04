Proteinreiche Produkte, Darmgesundheit und medizinische Ernährung treiben das Geschäft. Umsatz in Q3 organisch + 4,0 % auf 7,23 Mrd. €, etwas stärker als die erwarteten 3,7 %. Die Sparte Spezialernährung wuchs um 4,7 %. Ihr Vorteil: Im ersten HJ erreichte sie eine operative Marge von 22,1 %, verglichen mit 13,3 % im Konzern. Ein höherer Anteil dieses Geschäfts stärkt damit die Profitabilität. Allerdings steuerten Mengen und Produktmix nur 0,4 Prozentpunkte zum Q3-Wachstum bei. Die übrigen 3,6 Punkte stammten aus Preiserhöhungen. Preissetzungsmacht ist jedoch vorhanden, wie die Historie belegt. Die Jahresprognose von 3 bis 5 % organischem Umsatzplus und überproportional steigendem operativen Gewinn wurde bestätigt. Ein 2027er-KGV von 15,7 ist für einen defensiven Wachstumswert angemessen. Trendinvestment mit der Chance auf 6 % Kursgewinn p. a. zzgl. 3,5 % Dividende.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 45.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
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