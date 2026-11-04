Die Cyberangriffe auf vernetzte Kühlanlagen häufen sich - und mittlerweile sind sie auch in Deutschland angekommen. Aber wie sind die Lebensmittel, die bei solchen Vorfällen verderben, eigentlich versichert? Und worauf sollten Makler bei Cyberpolicen dahingehend besonders schauen? Es macht einem schon ein bisschen Angst. Denn mit der weltweiten Vernetzung über das Internet fühlt sich die Welt teilweise an wie ein Kartenhaus, das ziemlich schnell zerfallen kann. Die Cyberangriffe auf vernetzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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