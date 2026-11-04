Der Chipkonzern Broadcom entwickelt sich zunehmend zu einem der wichtigsten Profiteur des weltweiten KI-Aufschwungs. Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial, da Anthropic und OpenAI in den kommenden Jahren zu den größten Kunden des Unternehmens aufsteigen könnten. Anthropic und OpenAI wecken riesige Phantasie Der D.A.-Davidson-Analyst Gil Luria hält Broadcom für eine der attraktivsten Möglichkeiten, indirekt vom Wachstum von Anthropic und OpenAI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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