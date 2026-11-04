Die Aktie von Plug Power befindet sich weiterhin in einer ausgeprägten Schwächephase. Seit dem Hoch im Mai bei knapp 4 US$ hat das Papier massiv an Wert verloren und fiel zeitweise bis auf 1,31 US$. Am Mittwoch gewinnt sie aktuell rund +11% und notiert bei 1,57 US$. Damit stellt sich die Frage: Handelt es sich lediglich um eine technische Gegenbewegung oder ist der Abwärtstrend tatsächlich gebrochen? US-Zwischenwahlen beflügeln die Aktie Am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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