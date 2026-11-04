Le 4 novenbre/November 2026
The common shares of REV Exploration Corp. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.
REV Exploration Corp. is a mineral exploration company with a diversified portfolio of strategic assets and growing exposure to the helium and natural hydrogen sectors in America's Northern Great Plains and southernmost Alberta. The Company holds oil and gas leasehold interests in Montana covering approximately 10,600 acres, plus a series of PNG leases along the Alberta-Montana border, including the Aden Dome Project.
__________________________________
Les actions ordinaires de REV Exploration Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents relatifs à la cotation et à la divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
REV Exploration Corp. est une société d'exploration minière dotée d'un portefeuille diversifié d'actifs stratégiques et d'une exposition croissante aux secteurs de l'hélium et de l'hydrogène naturel dans la région des Northern Great Plains (Grandes Plaines du Nord) en Amérique et dans l'extrême sud de l'Alberta. La compagnie détient des droits d'exploitation pétrolière et gazière au Montana, couvrant environ 10 600 acres, ainsi qu'un ensemble de concessions pétrolières et gazières (PNG) le long de la frontière entre l'Alberta et le Montana, incluant notamment le projet Aden Dome.
Issuer/Émetteur: REV Exploration Corp.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): REVX
NV Issuer/Émetteur non Émergent: Yes/Oui
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 60 710 106
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 12 522 073
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 761325 10 9
ISIN: CA 761325 10 9 8
Boardlot/Quotité: TBD
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 9 NOV 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December
Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services
The Exchange is accepting Market Maker applications for REVX. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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REV Exploration Corp. is a mineral exploration company with a diversified portfolio of strategic assets and growing exposure to the helium and natural hydrogen sectors in America's Northern Great Plains and southernmost Alberta. The Company holds oil and gas leasehold interests in Montana covering approximately 10,600 acres, plus a series of PNG leases along the Alberta-Montana border, including the Aden Dome Project.
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Les actions ordinaires de REV Exploration Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.
Les documents relatifs à la cotation et à la divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.
REV Exploration Corp. est une société d'exploration minière dotée d'un portefeuille diversifié d'actifs stratégiques et d'une exposition croissante aux secteurs de l'hélium et de l'hydrogène naturel dans la région des Northern Great Plains (Grandes Plaines du Nord) en Amérique et dans l'extrême sud de l'Alberta. La compagnie détient des droits d'exploitation pétrolière et gazière au Montana, couvrant environ 10 600 acres, ainsi qu'un ensemble de concessions pétrolières et gazières (PNG) le long de la frontière entre l'Alberta et le Montana, incluant notamment le projet Aden Dome.
Issuer/Émetteur: REV Exploration Corp.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): REVX
NV Issuer/Émetteur non Émergent: Yes/Oui
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 60 710 106
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 12 522 073
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 761325 10 9
ISIN: CA 761325 10 9 8
Boardlot/Quotité: TBD
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 9 NOV 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December
Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services
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