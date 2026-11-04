Le 4 novenbre/November 2026The common shares of REV Exploration Corp. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.REV Exploration Corp. is a mineral exploration company with a diversified portfolio of strategic assets and growing exposure to the helium and natural hydrogen sectors in America's Northern Great Plains and southernmost Alberta. The Company holds oil and gas leasehold interests in Montana covering approximately 10,600 acres, plus a series of PNG leases along the Alberta-Montana border, including the Aden Dome Project.__________________________________Les actions ordinaires de REV Exploration Corp. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents relatifs à la cotation et à la divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.REV Exploration Corp. est une société d'exploration minière dotée d'un portefeuille diversifié d'actifs stratégiques et d'une exposition croissante aux secteurs de l'hélium et de l'hydrogène naturel dans la région des Northern Great Plains (Grandes Plaines du Nord) en Amérique et dans l'extrême sud de l'Alberta. La compagnie détient des droits d'exploitation pétrolière et gazière au Montana, couvrant environ 10 600 acres, ainsi qu'un ensemble de concessions pétrolières et gazières (PNG) le long de la frontière entre l'Alberta et le Montana, incluant notamment le projet Aden Dome.Issuer/Émetteur: REV Exploration Corp.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): REVXNV Issuer/Émetteur non Émergent: Yes/OuiNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 60 710 106Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 12 522 073CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 761325 10 9ISIN: CA 761325 10 9 8Boardlot/Quotité: TBDTrading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 9 NOV 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/DecemberTransfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor ServicesThe Exchange is accepting Market Maker applications for REVX. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.