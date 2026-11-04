TRADINGIDEE des Tages: EU50 (04.11.2026)

Die europäischen Aktienmärkte verzeichnen nach einer mehrwöchigen Korrekturphase eine spürbare Rückkehr des Käuferinteresses. Dass sich der europäische Leitindex EU50 wieder dynamisch nach oben orientieren kann, ließe sich nicht nur auf die politische Entspannung infolge der US-Kongresswahlen zurückführen, sondern stünde auf einem breiten fundamentalen Fundament: Die Unternehmensgewinne im MSCI Europe kletterten im Jahresvergleich um 31,5 - und übertrafen damit die Konsenserwartungen von 22,9 - deutlich. Zudem erwies sich der europäische Markt im Oktober als widerstandsfähiger gegenüber US- und asiatischen Indizes, was Marktbeobachter unter anderem auf das geringere Engagement im hoch bewerteten KI-Sektor zurückführen. Aus technischer Sicht konnte der Index wichtige gleitende Durchschnitte überwinden, was Analysten als Basis heranziehen, um eine hypothetische Trading Idee auf der Long-Seite zur Diskussion zu stellen.

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