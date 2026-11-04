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DeFi Technologies kündigt Telefonkonferenz für Aktionäre zur Erörterung der Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2026 an



04.11.2026 / 19:15 CET/CEST

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TORONTO, 4. November 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Fintech-Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft ("DeFi") schließt, gibt heute bekannt, dass es am Freitag, dem 13. November 2026, um 11:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für Aktionäre abhalten wird, um die Finanzergebnisse für den am 30. September 2026 endenden Dreimonatszeitraum zu erörtern. Der Finanzbericht des Unternehmens wird am Donnerstag, dem 12. November 2026, nach Börsenschluss veröffentlicht. WICHTIG - Hinweise zur Anmeldung für den Webcast: Datum: Freitag, 13. November 2026

Uhrzeit: 11:00 Uhr US-Ostküstenzeit

Thema: Finanzergebnisse von DeFi Technologies im 3. Quartal 2026 Registrieren Sie sich vorab für dieses Webinar:

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DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das an der Konvergenz von traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzsystemen ("DeFi") arbeitet. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien schafft DeFi Technologies eine Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft der digitalen Vermögenswerte. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/ Tochtergesellschaften von DeFi Technologies Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die privaten sowie institutionellen Anlegern auf einfache und sichere Weise über ihr traditionelles Bankkonto Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten. Valour gehört zum Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour, zur Anmeldung oder zum Erhalt von Updates finden Sie unter https://valour.com . Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen umfassende Liquiditätslösungen bietet und seinen Schwerpunkt auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie legt. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com . Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

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