Rheinmetall muss seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr erneut zurückschrauben. Verzögerungen bei wichtigen Rüstungsprojekten und ein veränderter Produktmix belasten die Planung des Konzerns. Dabei konnten Umsatz und operatives Ergebnis im dritten Quartal deutlich zulegen. An der Börse sorgt der gesenkte Ausblick dennoch für Gegenwind. Besonders die weitere Entwicklung des Boxer-Projekts und der Munitionsproduktion rückt in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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