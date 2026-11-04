Zürich (ots) -- Der erste Auftritt an der Auto Zürich vereint die wachsende Präsenz von Lynk & Co in der Schweiz, einen Ausblick auf die künftige Produktausrichtung und die aktuelle elektrifizierte Modellpalette.Lynk & Co feiert seine Premiere an der Auto Zürich mit der Schweizer Erstpräsentation des 07 GT und einem Ausblick auf das nächste Kapitel der Marke in der Schweiz. Der Messeauftritt verbindet die künftige Produktausrichtung mit einem interaktiven Standerlebnis und lädt dazu ein, die Fahrzeuge und die Persönlichkeit der Marke zu entdecken.Auf der offiziellen Media Stage feierte der 07 GT seine Schweizer Medienpremiere - präsentiert von David Green, Vice President Strategy, Product and Offer bei Lynk & Co International. Am Nachmittag luden David Green und Fiona Tschan, Commercial Director Switzerland bei Lynk & Co, gemeinsam zu einem Mediengespräch über die Produktstrategie der Marke und ihre Entwicklung auf dem Schweizer Markt ein.Ein Ausblick auf die nächste GenerationMit seiner markanten Shooting-Brake-Silhouette verbindet der 07 GT sportliches Design mit Alltagstauglichkeit und erweitert das europäische Angebot von Lynk & Co um ein neues Fahrzeugsegment. Der europäische Marktstart ist für 2027 geplant.Beim ausgestellten Fahrzeug handelt es sich um die Version für den chinesischen Markt. Die künftige europäische Version wird hinsichtlich Spezifikationen, Technologien und Ausstattung an die lokalen gesetzlichen Anforderungen und Kundenbedürfnisse angepasst.Lynk & Co an der Auto Zürich erlebenSeit dem Verkaufsstart in der Schweiz Anfang 2026 hat Lynk & Co seine Präsenz auf zwölf Verkaufsstandorte in der Deutschschweiz und der Romandie ausgebaut. Der erste Auftritt an der Auto Zürich knüpft an dieses Wachstum an und bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, die Produkte und die Persönlichkeit der Marke aus nächster Nähe kennenzulernen.Inspiriert vom Showroom-Konzept der Marke bringt Lynk & Co sein Kundenerlebnis an den Messestand. Ein farbenfroher Loungebereich bildet einen Kontrast zur ruhigen, minimalistischen Umgebung, während dezente Neonbeleuchtung für Energie und Charakter sorgt. So entsteht ein einladender Ort, an dem Besucherinnen und Besucher die Fahrzeuge in ihrem eigenen Tempo entdecken und sich mit dem Team austauschen können.Interaktive Aktivitäten am Stand ergänzen das Erlebnis und laden Besucherinnen und Besucher dazu ein, auf spielerische Weise herauszufinden, welches Modell am besten zu ihrem Lebensstil passt. Darin zeigt sich auch, wie die Marke mit ihren Kundinnen und Kunden in Kontakt tritt: mit einer frischen Perspektive, digitalem Denken und Freude am gemeinsamen Erlebnis.An den Publikumstagen vom 5. bis 8. November können Besucherinnen und Besucher die Marke vor Ort erleben. Neben dem Lynk & Co 07 GT präsentiert die Marke den Plug-in-Hybrid Lynk & Co 08 mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 200 Kilometern (WLTP) sowie den vollelektrischen Lynk & Co 02 mit einer Reichweite von bis zu 445 Kilometern (WLTP).Der Lynk & Co 08 und der Lynk & Co 02 stehen zudem im Rahmen der EV-Experience für Probefahrten zur Verfügung.VeranstaltungsinformationenAuto Zürich 2026Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49, 8050 ZürichLynk & Co Stand: Halle 7, Stand C01Publikumstage: 5. bis 8. November 2026Tickets: https://www.auto-zuerich.ch/de/besucher/ticketsEV Experience und Probefahrten: Online-Anmeldung unter https://ev-experience.ch/de/Über Lynk & Co InternationalLynk & Co ist mehr als ein Automobilhersteller - es ist ein innovativer Anbieter moderner Mobilitätslösungen. Mit einem vielfältigen Portfolio an elektrifizierten Fahrzeugen - vom langstreckentauglichen Plug-in-Hybrid 08 über das vollelektrische Modell 02 bis hin zum beliebten Plug-in-Hybrid 01 - verbindet die Marke dynamisches, modernes Design mit innovativen Connectivity-Lösungen und schafft so ein zukunftsorientiertes Fahrerlebnis. Gegründet 2016 mit Hauptsitz in Göteborg, Schweden, ist Lynk & Co heute in 25 Märkten in Europa aktiv und verfolgt eine ambitionierte Expansionsstrategie, die neu definiert, was moderne Mobilität sein kann.Während Lynk & Co seine mutige Expansion in den Einzelhandelsvertrieb durch Partnerschaften mit lokalen Händlern konsequent vorantreibt, wurden europaweit bereits über 140 partnerbetriebene Verkaufsstandorte eröffnet. Dieses wachsende Netzwerk ermöglicht Lynk & Co, mehr Kunden zu erreichen und seiner eigenen Mission dabei treu zu bleiben: die Zukunft der Mobilität zu verändern - für Menschen, für Fortschritt und für Wirkung.Um mehr zu erfahren oder eine Probefahrt zu buchen, besuchen Sie: LynkCo.comAllgemeine Presseanfragen:media@lynkco.compress.lynkco.comOriginal-Content von: LYNK & CO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060958/100943412