Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: US Börse startet Rallye nach demokratischem Sieg

Die Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten haben an den New Yorker Handelsplätzen zu einer spektakulären Trendwende geführt: Nachdem die Terminkontrakte im nächtlichen Handel zunächst um über 2 - nachgegeben hatten, setzte mit der regulären Eröffnung an der US Börse ein deutlicher Wechsel in den "Risk-On"-Modus ein. Dass die Demokratische Partei die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses erringen konnte und Präsident Donald Trump die Wahlergebnisse anerkannte sowie Kooperationsbereitschaft signalisierte, interpretierten Marktteilnehmer als befreiendes Signal, welches das Risiko eines drohenden Haushaltsstillstands in den kommenden Haushaltsdebatten dämpfen könnte. Die Leitindizes Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 drehten dynamisch ins Plus, getrieben von einer massiven Kapitalrotation aus hoch bewerteten KI-Infrastrukturwerten hin zu defensiven Gesundheits- und Erneuerbare-Energien-Titeln sowie einer anhaltend soliden Berichtssaison, in der bislang rund 83 - der S&P-500-Konzerne die Gewinnerwartungen übertreffen konnten.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.