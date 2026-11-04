Die massiven Investitionen in die KI-Infrastruktur bei zugleich weit dahinter zurückbleibenden Einnahmen haben die finanzielle Schieflage der großen Tech-Konzerne verschärft. Die versteckten KI-Schulden haben sich seit März 2026 fast verdoppelt. Schon im Juli 2026 hatte das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei Asia über sogenannte versteckte Schulden großer Tech-Konzerne berichtet. Das System des Shadow-Borrowings sorgt dabei dafür, dass die Firmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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