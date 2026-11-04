XRP News: 770 Millionen Token verschwinden von Börsen - was wissen die Wale, das Ihnen niemand sagt?

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In fünf Tagen haben große XRP-Halter 770 Millionen Token von Börsen abgezogen und in eigene Wallets verschoben, während der Rest des Marktes noch den Binance-Hack verarbeitet. Die Zahl der XRP-Millionärswallets hat mit 2.147 Adressen einen neuen Höchststand für 2026 erreicht. Die Nachrichten vom 29. Oktober rund um den Binance-Hack mit 6,3 Milliarden Dollar Schaden hätten Panik auslösen sollen, doch die größten Wallets begannen genau in dieser Phase zu kaufen. Die XRP News dieser Woche erzählen eine Geschichte, die Kleinanleger erst sehen, wenn es zu spät ist.

XRP News: Wale sammeln 770 Millionen Token nach dem Binance-Hack - ein Muster, das Kleinanleger übersehen

Zwei Gruppen großer XRP-Halter haben seit dem 28. Oktober 770 Millionen Token zu ihren Beständen hinzugefügt, wie The Crypto Basic berichtet. Adressen mit 1 bis 10 Millionen XRP stiegen von 3,91 auf 3,99 Milliarden Token. Wallets mit 100 Millionen bis 1 Milliarde XRP wuchsen von 8,44 auf 8,83 Milliarden.

Am 29. Oktober traf der Binance-Hack den Markt, und 296 Millionen Dollar in XRP wurden innerhalb von vier Minuten aus fünf Wallets entwendet. XRP fiel um 6,64 Prozent von 1,32 auf 1,23 Dollar, der stärkste Tagesverlust seit Mitte September. Doch anstatt weiter zu fallen, begannen die großen Wallets genau in dieser Phase zu kaufen, ein Verhalten, das Privatanleger selten rechtzeitig erkennen und das in der Vergangenheit oft dem nächsten Anstieg vorausging.

Gleichzeitig meldete DailyCoin auf Basis von Santiment-Daten einen Rekord bei Millionärswallets: 2.147 Adressen halten mindestens eine Million XRP. Die Unterstützungszone zwischen 1,10 und 1,29 Dollar wird zum zweiten Mal getestet, und bei 1,35 Dollar liegt der nächste Widerstand.

Bei 81 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht XRP rund 4,5 Milliarden frisches Kapital für diesen Schritt. Ein 5-Prozent-Anstieg bei diesem Volumen bewegt für einen einzelnen Anleger kaum etwas. Die großen Gewinne dieser Wale kamen von tieferen Kursen. Genau diese Gewohnheit, Coins in eigene Wallets zu ziehen und zwischen Blockchains zu bewegen, hat ein Projekt zum Kern seiner Plattform gemacht.

Pepeto: Eine Bridge zum Nulltarif für Halter, die ihre eigenen Coins bewegen wollen

XRP-Wale zeigen gerade, was erfahrene Anleger in Krisenzeiten tun: Sie nehmen ihre Coins von Börsen und verwahren sie selbst. Genau für diesen Bedarf entwickelt Pepeto eine Bridge zum Nulltarif.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar haben frühe Käufer in Pepeto investiert, und die Bridge steht im Zentrum der Plattform. Die meisten Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer, brauchen Minuten oder Stunden, und ein fehlgeschlagener Transfer kann Guthaben dauerhaft sperren. Pepetos Bridge sperrt Token in einem geprüften Vertrag und erstellt sie auf der anderen Chain, sobald die Sperrung bestätigt ist. Das dauert unter 60 Sekunden bei null Dollar zuzüglich Gas, und ein fehlgeschlagener Transfer setzt sich automatisch zurück. Fünf Transfers im Monat sparen zwischen 900 und 3.000 Dollar im Jahr.

Die Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, ohne dass ein Betreiber die Coins hält. Daneben bietet die Plattform einen Swap ohne Gebühr und einen Scanner, der nicht verkäufliche Token blockiert. Alle drei Werkzeuge befinden sich in der Entwicklungsphase, wobei ausgewählte Mitglieder der Community und größere Investoren bereits privaten Zugang zu frühen Tests erhalten. Die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof hat das gesamte Vertragswerk einer vollständigen Prüfung unterzogen und die Integrität des Codes bestätigt, noch bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde.

Der Presale liegt bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token, und jede Phase schließt nach ihrem Timer oder ihrem Ziel, wobei die nächste höher liegt. Die Nachfrage entsteht durch die eingesparten Gebühren, denn ein Halter, der bei einem Transfer 50 Dollar spart, kommt für den nächsten zurück. Jeder Transfer läuft über einen Token, dessen Gesamtmenge bei 420 Billionen festgelegt ist, sodass wachsende Nutzung auf ein Angebot trifft, das nie steigt.

Fazit

Die XRP News dieser Woche zeigen ein klares Bild: Großanleger sammeln, während Kleinanleger noch zögern. XRP handelte im Oktober 2024 bei rund 54 Cent, als Wale zum letzten Mal so stark von Binance abzogen, und erreichte bis Mitte Januar 2025 über 3,30 Dollar.

Wer diese Dynamik auf Pepeto überträgt, sieht einen Presale, dessen Preisstruktur mit jeder Phase nach oben wandert, noch bevor eine Börse den Handel öffnet. Das Fenster steht offen. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die aktuellen XRP News über die Wale?

Große Halter haben seit dem Binance-Hack 770 Millionen Token gesammelt. Die Zahl der Millionärswallets erreichte mit 2.147 einen Jahreshöchststand.

Was ist Pepeto und wie funktioniert die Bridge?

Pepeto entwickelt eine Bridge, die Token zwischen fünf Chains in unter 60 Sekunden zum Nulltarif bewegt. Der Code wurde von SolidProof geprüft. Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.