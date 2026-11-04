BNB News: $6,3 Milliarden gestohlen, BNB fällt 8 % unter Vor-Hack-Kurs, doch ein Presale wächst

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Nordkoreas TraderTraitor-Gruppe stahl am 29. Oktober $6,3 Milliarden von Binance in zwanzig Minuten, der größte Krypto-Diebstahl der Geschichte. BNB fiel innerhalb einer Woche um 7,64 Prozent und handelt am 4. November bei $694. Die Börse hat 95 Prozent der gestohlenen Vermögenswerte wiederhergestellt und Auszahlungen seit dem 1. November schrittweise wieder aufgenommen. Doch BNB liegt immer noch 8 Prozent unter dem Kurs vor dem Hack. Das FBI und der Secret Service ermitteln. Die BNB News dieser Woche zeigen, wie verwundbar zentralisierte Börsen wirklich sind, und warum Großinvestoren seit Jahren auf Eigenverwahrung setzen.

BNB News: Binance-Hack kostet $6,3 Milliarden, BNB kämpft bei $694 um die Erholung

BNB handelt am 4. November bei $694,50, wie Investing.com zeigt. Vor dem Hack am 28. Oktober lag der Kurs bei $758,67. Nordkoreas TraderTraitor-Gruppe stahl $6,36 Milliarden in rund zwanzig Minuten über zehn Blockchains. Die Angreifer nutzten einen kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs als Einfallstor und arbeiteten sich über interne KI-Tools bis zur Wallet-Infrastruktur vor.

Rund $3 Milliarden wurden auf Blockchain-Netzwerken eingefroren, wie CNBC berichtete. Binance stellte über $6,3 Milliarden aus eigenen Mitteln bereit, um alle Verluste zu decken, da der ursprüngliche Notfallfonds von einer Milliarde Dollar bei weitem nicht ausreichte. Am 1. November wurden Auszahlungen schrittweise wieder aufgenommen, und bis zum 31. Oktober waren 98 Prozent der betroffenen Token-Assets aufgefüllt.

BNBs Marktkapitalisierung liegt bei $91,89 Milliarden, und das Jahreshoch vom November 2025 bei $1.017 ist weit entfernt. BNB steht 31 Prozent unter seinem Höchststand. Während normale Anleger tagelang auf die Freigabe ihrer Gelder warteten, zogen Großakteure ihr Kapital in den ersten Stunden nach der Wiederaufnahme ab. CZ nannte die Nettoabflüsse gering, doch für Trader mit gesperrtem Kapital fühlte sich jede Stunde wie ein Verlust an. Wer die Schlüssel nicht selbst hält, vertraut einer Stelle, die in zwanzig Minuten Milliarden verlieren kann.

Pepeto baut die Börse, bei der der Trader seine Schlüssel behält und null Gebühren zahlt

Der Binance-Hack zeigte in Echtzeit, was passiert, wenn Trader ihre Coins einer zentralen Stelle anvertrauen. Genau dieses Risiko treibt Kapital in Pepeto, ein Projekt, bei dem der Nutzer seine Schlüssel selbst behält und kein Dritter Zugriff auf das Vermögen hat.

Trader haben mehr als $10,38 Millionen in Pepeto investiert, weil das Projekt um die Kosten herum gebaut ist, die sie bei jedem Trade zahlen. Pepeto setzt einen Meme-Coin auf eine Börse in Entwicklung, und das Team umfasst den Mitgründer von Pepe und einen ehemaligen Binance-Experten. Die Börse befindet sich in privaten Tests, und nur Community-Mitglieder und Großinvestoren haben bereits Zugang, bevor der öffentliche Start erfolgt.

Ein Trader, der 2.200 Dollar zweimal pro Woche tauscht, bewegt etwa 229.000 Dollar im Jahr. Das kostet auf Uniswap etwa 686 Dollar und auf PancakeSwap 572 Dollar, während PepetoSwap 0,00 Prozent berechnet und der Trader nur Netzwerk-Gas zahlt. Market-, Limit- und DCA-Orders laufen über ein privates Relay, das sie vor Front-Running schützt, und der Nutzer behält seine eigenen Schlüssel.

In der laufenden Phase liegt der Preis pro Token bei $0,000000188, und mit jeder folgenden Phase steigt er an. Die Prüfstelle SolidProof hat den vollständigen Smart-Contract-Code auditiert und bestätigt, dass keine Sicherheitslücken bestehen. BNB braucht bei $92 Milliarden Marktkapitalisierung Milliarden für wenige Prozent, während Pepetos gesamter Presale bei $10,38 Millionen liegt, und jeder neue Dollar den Token stärker bewegt. Pepe stieg 2023 von einem Presale-Niveau auf eine Milliarden-Bewertung, und das Team hinter Pepeto hat Pepe mitgegründet. Frühe Käufer halten den niedrigsten Einstiegspreis vor der Notierung.

Fazit

Die BNB News zeigen den Moment, in dem ein Milliarden-Hack das Vertrauen in zentralisierte Verwahrung erschüttert. BNB stieg von $0,10 im Jahr 2017 auf über $1.000 im Jahr 2025, doch dieser Gewinn gehört längst seinen ersten Käufern, und heute liefert der Coin bei $694 nur noch einstellige Prozente. Pepeto steht dort, wo BNB 2017 stand, in einer frühen Phase vor der ersten Börsennotierung, mit einem Bruchteil der Marktkapitalisierung. Sobald eine Phase ihr Zeitlimit oder ihr Kapitalziel erreicht, beginnt die nächste zu einem höheren Einstiegspreis. Die offene Phase ist der Einstieg, für den spätere Käufer mehr zahlen. Die Wallets mit Presale-Preisen behalten diesen niedrigeren Einstieg, wenn die erwartete Börsennotierung kommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die aktuellen BNB News für den BNB-Kurs?

BNB handelt am 4. November bei $694,50 und liegt 8 Prozent unter dem Kurs vor dem Binance-Hack. Die Börse hat 95 Prozent wiederhergestellt, doch das Vertrauen erholt sich langsamer als die Bilanzen.

Was ist Pepeto und wie funktioniert der Presale?

Pepeto entwickelt eine Handelsplattform ohne Swap-Gebühren, bei der Trader ihre eigenen Schlüssel kontrollieren. SolidProof hat den Code vor dem Start geprüft. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.