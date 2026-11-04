XRP News: Wal-Aktivität erreicht Jahreshoch - was sehen Großinvestoren, das Sie nicht sehen?

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Die Zahl der XRP-Wallets mit mindestens einer Million Token ist auf 2.147 gestiegen, den höchsten Stand des gesamten Jahres 2026, und die Wale kaufen ausgerechnet jetzt. XRP stieg am 4. November um 1,9 Prozent auf 1,27 Dollar, doch die Wal-Dominanz auf Binance erreichte 98,4 Prozent, ein 13-Monats-Hoch. Der Kurs liegt trotzdem 16,3 Prozent unter dem Stand vor einem Monat, und 233 Millionen gestohlene XRP aus dem Binance-Hack sitzen unberührt in sechs Wallets, die niemand einfrieren kann. Die aktuellen XRP News zeigen damit ein Muster, das sich vor jedem großen Anstieg wiederholt hat: Die Großen kaufen, während die Kleinen warten.

XRP News November 2026: Wale laden auf, während 233 Millionen gestohlene Coins warten

XRP handelt am 4. November bei 1,27 Dollar, mit einer Tagesrange von 1,24 bis 1,29 Dollar und einem Wochenverlust von 3,8 Prozent, wie Crypto.news berichtet. Die Wal-Dominanz bei den Transaktionsflüssen auf Binance kletterte auf 98,4 Prozent, wie The Crypto Basic berichtet, den höchsten Wert seit Oktober 2024. Im Gesamtmarkt liegt dieser Wert bei nur 65,1 Prozent, was eine gezielte Akkumulation großer Akteure zeigt.

Dieses Signal erschien zuletzt vor dem XRP-Anstieg Ende 2024, als der Kurs von unter 0,50 Dollar auf über 3 Dollar kletterte. Doch 233,46 Millionen gestohlene XRP sitzen in sechs Wallets, und keine hat sich seit dem 29. Oktober bewegt. Anders als Stablecoins kann niemand natives XRP einfrieren, und der Hacker kann jede Stunde verkaufen.

Der Oktober endete mit einem Verlust von 16 Prozent, und XRP-ETFs verzeichneten am 2. November Abflüsse von 529.510 Dollar. Ripples monatliche Escrow-Freigabe im November machte eine weitere Milliarde XRP verfügbar, ohne zu klären, wie viel davon auf den Markt kommt. Damit XRP den Oktober aufholt, braucht es 19 Prozent Anstieg, was auf dem 80,8-Milliarden-Dollar-Markt Milliarden an frischem Kapital erfordert, und diese Summen fließen nicht über Nacht. Die größten Gewinne bei XRP gingen historisch immer an die frühesten Käufer, nicht an die, die auf Milliarden warteten.

Pepeto: Über 10 Millionen Dollar fließen in den Coin vom Pepe-Mitgründer

XRP braucht Milliarden für einstellige Prozente, und die 233 Millionen gestohlenen Coins machen jede Erholung unsicher. In einem Presale-Token dagegen hat jeder Dollar einen größeren Hebel als tausend Dollar im XRP-Markt, und der Preis, den Käufer jetzt sichern, wird der offene Markt nach dem Listing nie wieder anbieten.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in Pepeto geflossen, einen Meme-Coin vom Mitgründer des Original-Pepe, dessen KI-Handelsbörse sich im Aufbau befindet. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und das Gesamtangebot ist auf 420 Billionen festgelegt, sodass vor Handelsbeginn nur der Stufenpreis die Zahl ist, die sich bewegt.

PepetoSwap setzt seine Swap-Gebühr auf 0,00 Prozent, und Gas bleibt der einzige Kostenpunkt. Ein Händler, der 3.500 Dollar zweimal pro Woche tauscht, zahlt auf Uniswap etwa 1.092 Dollar im Jahr und auf PancakeSwap 910 Dollar, Geld, das auf PepetoSwap beim Händler bleibt.

Die Plattform bietet eine gebührenfreie Cross-Chain-Brücke und einen KI-Sicherheitsscanner. Vor Eröffnung des Presales hat SolidProof den vollständigen Smart-Contract-Code auditiert und die Identität des Teams bestätigt, was Käufern eine geprüfte Grundlage gibt. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam.

Eine Stufe endet an ihrer Frist oder sobald ihre Zuteilung ausverkauft ist, und die nächste Stufe startet zu einem höheren Preis, sodass frühe Käufer mit jedem Stufenwechsel besser positioniert sind. Die ersten Käufer von Pepe profitierten allein von der Meme-Energie, und sein Mitgründer fügt dieser Community nun professionelle Handelswerkzeuge hinzu. Das erwartete Listing an einer großen Börse wäre der erste Tag, an dem der offene Markt den Preis bestimmt. Alle Details zum Presale finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die XRP News zeigen, dass Wale sich positionieren, während Kleinanleger auf Milliarden warten müssen. XRP lag im Juni 2022 bei 0,30 Dollar und erreichte bis Juli 2025 den Wert von 3,65 Dollar, doch 1.000 Dollar, die in jener Angst investiert wurden, wuchsen auf 12.170 Dollar, weil die Käufer handelten, als der Rest erstarrt war. Die Wallets bei Pepeto setzen auf denselben Mechanismus: Einstieg vor dem offenen Markt, Stufenpreis vor dem Listing. Dieses Fenster bleibt nur offen, bis die aktuelle Stufe ausverkauft ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die aktuellen Wal-Daten für den XRP-Kurs?

Die Wal-Akkumulation bei 98,4 Prozent Dominanz auf Binance deutet auf eine bevorstehende Bewegung hin, doch die 233 Millionen gestohlenen XRP bleiben ein Verkaufsrisiko.

Was ist Pepeto und welche Funktionen bietet das Projekt?

Pepeto ist ein Meme-Coin vom Mitgründer des Original-Pepe mit einer KI-Börse bei 0,00 Prozent Swap-Gebühr und einem von SolidProof auditierten Code. Den aktuellen Presale-Stand zeigt die offizielle Pepeto-Website.