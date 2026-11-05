Krypto News: Justin Sun verklagt Trump-Projekt wegen $45 Millionen gesperrter Token - was Anleger daraus lernen

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Justin Sun hat 4 Milliarden WLFI-Token für $45 Millionen gekauft, und das Projekt hat seine Übertragungen gesperrt. Der Token handelt bei $0,05, etwa 89% unter seinem Allzeithoch. Jetzt fordert Sun vor einem Bundesgericht $263.821 an Sanktionen. In den Krypto News dieser Woche geht es um die Frage, wer die Kontrolle über den Smart Contract hat. Dieser Artikel zeigt, was passiert ist und wo ein Projekt die Kontrolle bewusst aus dem System entfernt hat.

Krypto News: Sun fordert $263.821, nachdem World Liberty seine WLFI-Token eingefroren hat

Am 21. April 2026 reichte Sun eine Klage gegen World Liberty Financial ein, wie CryptoBriefing berichtete. Er wirft dem Trump-Familie-DeFi-Projekt Betrug, Vertragsbruch und das unrechtmäßige Einfrieren seiner 4 Milliarden WLFI-Token vor. Laut Suns Anwälten hat World Liberty 2025 eine Blacklisting-Funktion in den Smart Contract eingefügt, ohne Ankündigung oder Governance-Abstimmung.

Am 3. November erklärte Sun auf X, dass seine Anwälte einen Sanktionsantrag eingereicht haben, wie Crypto.news meldete. Er fordert $263.821, weil das Unternehmen seine Eigentümerstruktur zunächst mit Florida angab und später 22 Mitglieder in Florida, Delaware, Puerto Rico und den UAE offenlegte. World Liberty hat eine Gegenklage wegen Verleumdung eingereicht.

Die nächste Verhandlung ist für den 10. Dezember angesetzt, und bis dahin kann Sun seine Token nicht bewegen. Wer in einem Markt handelt, in dem ein einzelner Funktionsaufruf Millionen sperren kann, braucht Infrastruktur, die dieses Risiko ausschließt. Genau hier richtet sich der Blick auf ein Presale-Projekt, das eine Bridge baut, bei der kein Betreiber Gelder halten oder Übertragungen genehmigen kann.

Pepeto baut eine Bridge, bei der kein Betreiber die Kontrolle über Ihre Coins hat

Suns Fall zeigt, was passiert, wenn ein Herausgeber die Kontrolle über den Vertrag behält. Pepeto ist das Gegenmodell, ein System, in dem genau das strukturell unmöglich ist.

Investoren unterstützen das Projekt, weil sein Design niemanden verantwortlich für ihre Coins macht. Pepeto, ein Meme-Coin mit KI-gestützten Werkzeugen, baut eine Bridge über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, bei der kein Betreiber Geld im Transit hält und keine manuelle Genehmigung erforderlich ist. Das Verschieben von Coins zwischen Blockchains kostet auf anderen Bridges $15 bis $50 pro Transfer, dauert Minuten bis Stunden, und ein fehlgeschlagener Transfer kann Gelder dauerhaft sperren.

Pepetos Bridge sperrt Token in einem geprüften Vertrag auf der Quellchain und prägt sie auf der Zielchain, sobald der Sperrnachweis verifiziert ist. Es wird kein verpackter Schuldschein erstellt, das Gesamtangebot bleibt auf jeder Chain gleich, und ein fehlgeschlagener Transfer wird automatisch rückgängig gemacht. Die Gebühr beträgt $0 zuzüglich Gas, und ein Transfer dauert unter 60 Sekunden, sodass 16 Transfers pro Monat dem Trader $240 bis $800 ersparen.

PepetoSwap, eine gebührenfreie Börse, und der KI-Risikoscanner werden parallel zur Bridge entwickelt, wobei der private Testzugang Community-Mitgliedern und großen Investoren vorbehalten ist. Vor dem Start des Presale hat die unabhängige Sicherheitsfirma SolidProof jeden Smart Contract geprüft und die gesamte Codebasis als sicher bestätigt, was Käufern eine verifizierte Grundlage gibt.

Der Presale hat mehr als $10,38 Millionen eingesammelt, bei einem aktuellen Stufenpreis von $0,000000188, und jede endende Stufe treibt diesen Preis nach oben. Jede Überbrückung, jeder Swap und jeder Scan verwendet den Pepeto-Token, was bei einem festen Gesamtangebot von 420 Billionen Token bedeutet, dass jeder neue Nutzer die Nachfrage gegen eine begrenzte Menge erhöht und damit das Kurspotenzial für heutige Presale-Käufer steigert.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen, dass die Frage der Token-Kontrolle eine reale Gefahr für jede Wallet ist. Pepeto beantwortet die Verwahrungsfrage mit einer Bridge, die kein Betreiber kontrolliert, und der Presale gibt Käufern jetzt einen festen Einstiegspreis vor dem erwarteten Binance-Listing. Am 3. Dezember 2024 verdoppelte sich TRX von $0,22 auf $0,45 an einem einzigen Tag, nachdem Sun $30 Millionen investiert hatte, und wer einen Tag vorher kaufte, hielt eine Position mit 100% Gewinn am nächsten Morgen. Pepetos Presale-Käufer halten genau diesen Vorteil, einen Preis, der vor dem Listing-Tag feststeht, und das Renditepotenzial beginnt an dem Moment, in dem der Token seinen ersten offenen Marktwert bekommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist mit Justin Suns WLFI-Token passiert?

Sun investierte $45 Millionen in World Liberty Financial und erhielt 4 Milliarden WLFI-Token. Das Projekt sperrte seine Übertragungen per Blacklisting-Funktion und Sun fordert nun $263.821 an Sanktionen.

Was ist Pepeto und wie funktioniert die Bridge?

Pepeto ist ein KI-gestützter Meme-Coin mit einer Bridge, die Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum bewegt, ohne dass ein Betreiber Gelder verwahrt. Die Sicherheitsfirma SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale-Start auditiert. Der Preis steigt mit jeder Presale-Stufe, und frühe Käufer halten den niedrigsten Einstieg. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.