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KFC bringt den Doom: Neues, von Marvel inspiriertes Menü erscheint noch vor dem Start von Marvel Studios' "Avengers: Doomsday"



05.11.2026 / 01:05 CET/CEST

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Diese Aktion stellt die bislang größte weltweite Kooperation von KFC dar, an der 100 Länder teilnehmen Informationen zur Zusammenarbeit: KFC feiert seine bislang größte weltweite Kooperation im Herzen der Kultur- und Fandom-Szene und vereint die bekannteste Hähnchenmarke mit dem neuesten Bösewicht des Marvel Cinematic Universe (MCU), Doctor Doom - erhältlich in 100 Ländern.

KFC feiert seine bislang größte weltweite Kooperation im Herzen der Kultur- und Fandom-Szene und vereint die bekannteste Hähnchenmarke mit dem neuesten Bösewicht des Marvel Cinematic Universe (MCU), Doctor Doom - erhältlich in 100 Ländern. Was ist enthalten: Die Kooperation umfasst zeitlich begrenzte, von Doctor Doom inspirierte Menüartikel, von themenbezogenen Burgern und charakteristischen Saucen bis hin zu limitierten Verpackungen mit dem "Avengers: Doomsday" -Verpackungen, hochwertige Sammlerstücke und Aktionen in den Filialen - allesamt darauf ausgelegt, die Kunden in das MCU zu entführen.

Die Kooperation umfasst zeitlich begrenzte, von Doctor Doom inspirierte Menüartikel, von themenbezogenen Burgern und charakteristischen Saucen bis hin zu limitierten Verpackungen mit dem -Verpackungen, hochwertige Sammlerstücke und Aktionen in den Filialen - allesamt darauf ausgelegt, die Kunden in das MCU zu entführen. Weltweite Verfügbarkeit: Dies ist die bislang größte Kooperation von KFC, da 100 Länder das "Doomified"-Menü einführen werden. Das Angebot kann in einzelnen Märkten variieren; Sammlerfiguren sind in bestimmten Regionen erhältlich, solange der Vorrat reicht. LAUSANNE, Schweiz, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- KFC gab heute seine bislang kühnste Kooperation bekannt: eine weltweit einzigartige Zusammenarbeit mit Marvel Studios' "Avengers: Doomsday", der am 18. Dezember weltweit in die Kinos kommt. Dabei vereint sich die bekannteste Hähnchenmarke mit dem neuesten Bösewicht des MCU - Doctor Doom - rund um ein neues Menü, das seinem Namen alle Ehre macht. Das neue, von Doctor Doom inspirierte Menü von KFC ist ab dem 9. November in ausgewählten Märkten bis einschließlich Januar 2027 erhältlich und umfasst eine Auswahl an zeitlich begrenzten Speisen und Getränken, Verpackungen, exklusive, von Marvel inspirierte KFC-Sammlerfiguren sowie Aktionen in den Filialen - allesamt darauf ausgelegt, die Fans in das Avengers-Universum zu entführen. "Dies ist KFCs bislang umfangreichstes Gemeinschaftsprojekt, und wir können es kaum erwarten, unsere Gäste in unserer Erweiterung des MCU willkommen zu heißen", sagte Scott Mezvinsky, Global CEO von KFC. "Wir arbeiten nicht nur mit dem am meisten erwarteten Film des Jahrzehnts zusammen. Wir konzentrieren uns auf dessen größten und bösesten Charakter und präsentieren ein Menü, das diesem Moment gerecht wird. Hier geht es nicht nur um Hähnchen - es geht darum, KFC auf die epischste Art und Weise, die uns möglich ist, in den Mittelpunkt eines globalen Kulturphänomens zu rücken." Durch die Zusammenarbeit mit der MCU-Fangemeinde bietet KFC der Community die Gelegenheit, zwei kulturelle Ikonen zu feiern und die Vorfreude auf "Avengers: Doomsday" von Marvel Studios weiter zu steigern, der eine der ikonischsten und am sehnlichsten erwarteten Figuren von Marvel auf die große Leinwand bringt. "Avengers: Doomsday" vereint einige der ikonischsten Figuren unserer Geschichtengeschichte, und wir sind stets auf der Suche nach kreativen Wegen, diese Begeisterung über die Leinwand hinaus zu tragen", sagte Holly Frank, VP, Global Marketing Partnerships & Promotions bei Disney. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit KFC an einer unterhaltsamen, fantasievollen Kampagne zu arbeiten, die die Vorfreude auf die Ankunft von Doctor Doom nutzt und den Fans eine einzigartige Möglichkeit bietet, bereits vor dem Kinostart eine Verbindung zum Film aufzubauen." Die zeitlich begrenzten Menüangebote umfassen eine gewagte Auswahl an Geschmacksrichtungen, darunter die "Doom Cola"-Sauce - eine süße, klebrige, karamellisierte Cola-Glasur mit leicht rauchigen BBQ-Noten - sowie eine "Smoky Green Mayo" und "Doom Dust", eine leuchtend grüne Gewürzmischung mit rauchiger, gerösteter Limette und Chili. Kunden können diese mit ihren Lieblingsgerichten von KFC kombinieren, um sie auf ganz neue Weise zu erleben. Zu den "Doomified"-Menüartikeln von KFC (erhältlich in ausgewählten Märkten) gehören: Doom Burger: KFCs Originalrezept (oder Spicy/Zinger oder Extra Crispy) mit Salat, Gurkenscheiben, Käse, Doom-Cola-Sauce und Smoky Green Mayo auf einem Brötchen mit schwarzem Sesam

mit Salat, Gurkenscheiben, Käse, Doom-Cola-Sauce und Smoky Green Mayo auf einem Brötchen mit schwarzem Sesam Doom Dripped Wings: Hot Wings, die in Doom-Cola-Sauce getränkt (oder eingetaucht) sind

sind Doom Bucket: Das legendäre Hähnchen von KFC, serviert mit von Doctor Doom inspirierten, zeitlich begrenzten Dip-Saucen und "Doom Dust"

Doom Loaded Fries: Die charakteristisch gewürzten Pommes frites, überzogen mit "Smoky Green Mayo" und "Doom Cola"-Sauce, erhältlich mit oder ohne "Popcorn Chicken"

Doom Dust: Leuchtend grüne Gewürzmischung mit rauchiger, gerösteter Limette und Chili; dazu gedacht, über alles und jedes gestreut zu werden

Doom Shake: Vanille-Milchshake mit Schokoladen- und Pfefferminzsoße (oder Grüner-Apfel-Soße), garniert mit Schokoladenkeks-Krümeln

Doom Supreme Fizz: Ein optisch beeindruckendes, geschichtetes Getränk aus sprudelnder Limonade und grünem Apfelsirup (oder Kiwi), abgerundet mit Boba-Perlen für erfrischende Geschmacksexplosionen und einem unverwechselbaren, von Doom inspirierten grün-schwarzen Look

Masked Mozza Melts: 3 knusprige Mozzarella-Sticks, serviert mit "Smoky Green Mayo" oder "Doom Cola"-Sauce und "Doom Dust" Zusätzlich zum zeitlich begrenzten Menü können Fans in ausgewählten Märkten bei jedem Kauf eines "Doom"-Menüs eine exklusive Figur aus der "Colonel Sanders Cosplay Collection" erhalten, solange der Vorrat reicht. Es gibt fünf verschiedene Designs zum Sammeln, die den Colonel jeweils in einem neuen Look präsentieren, inspiriert von den beliebtesten "Avengers: Doomsday"-Charakter - entworfen, um während der gesamten Kampagne wiederholte Besuche und das Teilen in sozialen Medien zu fördern. Alle "Doomifizierten" Menüartikel werden zudem in einer limitierten Verpackung angeboten - ein dunkles, mit Eisennieten verziertes Design mit der Maske von Doctor Doom -, die durchgehend mit den Logos von "Avengers: Doomsday" und KFC versehen ist. Die kreative Idee der Kampagne spiegelt ihren kulturellen Anspruch wider. Doktor Doom ist einer der ikonischsten Marvel-Superschurken, daher lag es nahe, dass KFC im Namen seiner Gäste eine Vereinbarung mit ihm traf. Das daraus entstandene Kampagnenvideo, das weltweit in 15- und 30-Sekunden-Formaten ausgestrahlt wird, zeigt Doktor Doom, wie er nach einem epischen Kampf mit den Avengers über New York City blickt, wo jedes Restaurant in Schutt und Asche liegt - mit Ausnahme eines einzigen KFC, das völlig unversehrt steht. Nun galt es lediglich, ein Menü zu kreieren, das seinem Namen gerecht wird. Das "Doomified"-Menü ist in KFC-Filialen in über 100 Ländern erhältlich. In den Vereinigten Staaten, Indien und China wird es nicht angeboten. Informationen zu KFC

KFC ist eine globale Hähnchen-Restaurantkette mit einer jahrzehntelangen Erfolgs- und Innovationsgeschichte. Alles begann mit einem unternehmerisch denkenden Koch, Colonel Harland Sanders, der vor mehr als 90 Jahren das Originalrezept mit einer Liste von 11 geheimen Kräutern und Gewürzen kreierte. Heute würdigt KFC dieses Erbe und bewahrt seine Erfolgsformel, indem es mit seinem weltberühmten Brathähnchen Geschmack und Originalität bietet: in mehr als 34.000 Restaurants in über 150 Ländern. Das heutige KFC prägt die nächste Generation von Hähnchengerichten - vom charakteristischen Brathähnchen bis hin zu einem wachsenden Angebot an Sandwiches, Tenders und Getränken, die im Rahmen moderner Restaurantkonzepte serviert werden. KFC ist eine Tochtergesellschaft von Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM). Informationen zu "Avengers: Doomsday"

von Marvel Studios' "Avengers: Doomsday" von Marvel Studios geraten beliebte Helden aus drei unterschiedlichen Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs und sehen sich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben. Regie führen Anthony und Joe Russo; produziert wird der Film von Kevin Feige, Louis D'Esposito und Jonathan Schwartz; in den Hauptrollen sind Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena sowie Tenoch Huerta Mejia. "Avengers: Doomsday" kommt am 18. Dezember 2026 in die Kinos. SOZIALE MEDIEN Facebook: @MarvelStudios

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Offizielle Website: https://movies.disney.com/avengers-doomsday

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