EQS-News: Kentucky Fried Chicken
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Diese Aktion stellt die bislang größte weltweite Kooperation von KFC dar, an der 100 Länder teilnehmen
LAUSANNE, Schweiz, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- KFC gab heute seine bislang kühnste Kooperation bekannt: eine weltweit einzigartige Zusammenarbeit mit Marvel Studios' "Avengers: Doomsday", der am 18. Dezember weltweit in die Kinos kommt. Dabei vereint sich die bekannteste Hähnchenmarke mit dem neuesten Bösewicht des MCU - Doctor Doom - rund um ein neues Menü, das seinem Namen alle Ehre macht.
Das neue, von Doctor Doom inspirierte Menü von KFC ist ab dem 9. November in ausgewählten Märkten bis einschließlich Januar 2027 erhältlich und umfasst eine Auswahl an zeitlich begrenzten Speisen und Getränken, Verpackungen, exklusive, von Marvel inspirierte KFC-Sammlerfiguren sowie Aktionen in den Filialen - allesamt darauf ausgelegt, die Fans in das Avengers-Universum zu entführen.
"Dies ist KFCs bislang umfangreichstes Gemeinschaftsprojekt, und wir können es kaum erwarten, unsere Gäste in unserer Erweiterung des MCU willkommen zu heißen", sagte Scott Mezvinsky, Global CEO von KFC. "Wir arbeiten nicht nur mit dem am meisten erwarteten Film des Jahrzehnts zusammen. Wir konzentrieren uns auf dessen größten und bösesten Charakter und präsentieren ein Menü, das diesem Moment gerecht wird. Hier geht es nicht nur um Hähnchen - es geht darum, KFC auf die epischste Art und Weise, die uns möglich ist, in den Mittelpunkt eines globalen Kulturphänomens zu rücken."
Durch die Zusammenarbeit mit der MCU-Fangemeinde bietet KFC der Community die Gelegenheit, zwei kulturelle Ikonen zu feiern und die Vorfreude auf "Avengers: Doomsday" von Marvel Studios weiter zu steigern, der eine der ikonischsten und am sehnlichsten erwarteten Figuren von Marvel auf die große Leinwand bringt.
"Avengers: Doomsday" vereint einige der ikonischsten Figuren unserer Geschichtengeschichte, und wir sind stets auf der Suche nach kreativen Wegen, diese Begeisterung über die Leinwand hinaus zu tragen", sagte Holly Frank, VP, Global Marketing Partnerships & Promotions bei Disney. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit KFC an einer unterhaltsamen, fantasievollen Kampagne zu arbeiten, die die Vorfreude auf die Ankunft von Doctor Doom nutzt und den Fans eine einzigartige Möglichkeit bietet, bereits vor dem Kinostart eine Verbindung zum Film aufzubauen."
Die zeitlich begrenzten Menüangebote umfassen eine gewagte Auswahl an Geschmacksrichtungen, darunter die "Doom Cola"-Sauce - eine süße, klebrige, karamellisierte Cola-Glasur mit leicht rauchigen BBQ-Noten - sowie eine "Smoky Green Mayo" und "Doom Dust", eine leuchtend grüne Gewürzmischung mit rauchiger, gerösteter Limette und Chili. Kunden können diese mit ihren Lieblingsgerichten von KFC kombinieren, um sie auf ganz neue Weise zu erleben.
Zu den "Doomified"-Menüartikeln von KFC (erhältlich in ausgewählten Märkten) gehören:
Zusätzlich zum zeitlich begrenzten Menü können Fans in ausgewählten Märkten bei jedem Kauf eines "Doom"-Menüs eine exklusive Figur aus der "Colonel Sanders Cosplay Collection" erhalten, solange der Vorrat reicht. Es gibt fünf verschiedene Designs zum Sammeln, die den Colonel jeweils in einem neuen Look präsentieren, inspiriert von den beliebtesten "Avengers: Doomsday"-Charakter - entworfen, um während der gesamten Kampagne wiederholte Besuche und das Teilen in sozialen Medien zu fördern.
Alle "Doomifizierten" Menüartikel werden zudem in einer limitierten Verpackung angeboten - ein dunkles, mit Eisennieten verziertes Design mit der Maske von Doctor Doom -, die durchgehend mit den Logos von "Avengers: Doomsday" und KFC versehen ist.
Die kreative Idee der Kampagne spiegelt ihren kulturellen Anspruch wider. Doktor Doom ist einer der ikonischsten Marvel-Superschurken, daher lag es nahe, dass KFC im Namen seiner Gäste eine Vereinbarung mit ihm traf. Das daraus entstandene Kampagnenvideo, das weltweit in 15- und 30-Sekunden-Formaten ausgestrahlt wird, zeigt Doktor Doom, wie er nach einem epischen Kampf mit den Avengers über New York City blickt, wo jedes Restaurant in Schutt und Asche liegt - mit Ausnahme eines einzigen KFC, das völlig unversehrt steht. Nun galt es lediglich, ein Menü zu kreieren, das seinem Namen gerecht wird.
Das "Doomified"-Menü ist in KFC-Filialen in über 100 Ländern erhältlich. In den Vereinigten Staaten, Indien und China wird es nicht angeboten.
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05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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