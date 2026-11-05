E-Mobilität - gerne, aber Fahrermangel und höhere Kraftstoffkosten? Das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Ein volles Auto ist für Uber noch lange kein Selbstläufer. Die Aktie legte nach den Zahlen aber deutlich zu, zeitweise um mehr als +7%. Der Markt hat jegliche Risiken gekonnt ignoriert und schaut nur nach vorne aufs scheinbar endlose Wachstum. Kann die Firma auch ein sechstes Quartal in Folge mindestens 20% mehr Buchungen vorweisen? Fünftes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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