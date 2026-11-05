XRP Prognose November 2026: 2.147 Wale kaufen, doch 6 Wallets sind gefälscht

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Ein Hacker hat 233 Millionen gestohlene XRP auf sechs Wallets verteilt und die Zahl der Millionärs-Adressen künstlich auf 2.147 getrieben. XRP notiert am 4. November bei 1,28 Dollar, kaum verändert trotz dieser Schlagzeile. Der Optionsmarkt preist bis zum 8. November 8,7 Prozent Schwankung ein, fast doppelt so viel wie üblich. Mit 81 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht XRP Milliarden an Frischkapital für einstellige Gewinne. Die Frage lautet, ob institutionelle Akteure Signale formen, die Privatanleger falsch lesen, und wo die echte Einstiegschance in diesem Markt tatsächlich liegt.

XRP Prognose aktuell: Wal-Wallets bei 2.147 - doch Binance-Hack verfälscht die Zählung

XRP handelt am 4. November bei 1,28 Dollar, ein Plus von 0,19 Prozent in 24 Stunden laut CoinGecko. Die Tagesspanne reicht von 1,24 bis 1,30 Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei rund 81 Milliarden Dollar. Santiment zählte 2.147 Wallets mit mindestens einer Million XRP, der höchste Stand 2026, mit 28 neuen Adressen in zehn Tagen. Am 1. November registrierte das Netzwerk 7.934 neue Wallets, der sechsthöchste Tageswert des Jahres.

Doch CryptoSlate enthüllte auf Basis von Bitquery-Daten, dass der Binance-Hacker 233 Millionen gestohlene XRP auf sieben Wallets verteilte. Sechs dieser Adressen überschritten die Million-Token-Schwelle ohne frischen Kaufdruck. Das bullische Wal-Signal ist also teilweise künstlich, und wer auf dieser Grundlage kauft, folgt einem verzerrten Datenpunkt. Auf Binance erreichte die Wal-Abflussdominanz 98,4 Prozent, ein 13-Monats-Hoch. XRP verlor im Oktober 16,5 Prozent, und die Spot-ETFs verzeichneten am 2. November Abflüsse von 529.510 Dollar.

Der Optionsmarkt preist bis zum 8. November eine Spanne von 1,16 bis 1,38 Dollar ein laut CryptoTicker. Am 1. November entsperrte Ripple eine Milliarde XRP aus dem Escrow und schloss 700 Millionen wieder ein. Der Stablecoin RLUSD überschritt 2,5 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, doch der Coin selbst profitiert kaum davon. Bei 81 Milliarden Dollar Bewertung braucht der Kurs 6,3 Milliarden an neuem Kapital für 8 Prozent Anstieg auf 1,38 Dollar. Das ergibt maximal einstellige Renditen nach monatelangem Warten, und genau diese Rechnung treibt Kapital in die Frühphase eines anderen Projekts.

Pepeto: Der Presale, den die großen Spieler vor Kleinanlegern verbergen wollen

XRP bietet bei 81 Milliarden Dollar Bewertung maximal 8 Prozent bis zur nächsten Widerstandsmarke. Der entscheidende Unterschied liegt in der Marktkapitalisierung, denn ein Presale-Token braucht nur einen Bruchteil dieses Kapitals, um sich um ein Vielfaches zu bewegen.

Meme-Käufer haben einen Presale gefunden, der ihnen den Einstieg zu Frühphasen-Preisen ermöglicht, während XRP-Halter auf Wale warten. Pepeto ist ein Meme-Coin, dessen Team drei Werkzeuge mit fortschrittlicher KI entwickelt, eine Börse, eine Cross-Chain-Brücke und einen Sicherheitsscanner. Alle drei befinden sich in privater Testphase, und der Zugang wird ausschließlich an Community-Mitglieder und große Investoren vergeben. Bevor der Presale startete, hat SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, damit Käufer auf eine unabhängig auditierte Grundlage vertrauen können. Diese Prüfung gibt dem Projekt eine Sicherheitsebene, die viele Meme-Coins in ihrer Frühphase nicht vorweisen können.

PepetoSwap ist mit einer Gebühr von 0,00 Prozent pro Swap geplant. Käufer haben bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale eingezahlt, zum aktuellen Stufenpreis von 0,000000188 Dollar. Der Token ist das Zahlungsmittel der Börse, und jeder Händler, der seine Gebühr in Token behält, kommt zurück, und diese Nachfrage trifft auf ein Angebot, das bei 420 Billionen festgelegt ist.

Meme-Coins wie Doge und Shiba bauten ihre Gemeinschaften auf, bevor ihre Kurse Schlagzeilen machten, und das Team erklärt, dass der Mitgründer des ursprünglichen Pepe hinter diesem Projekt steht. Mit einer vom Team erwarteten Binance-Notierung hebt jede abgeschlossene Stufe den Preis für alle späteren Käufer an, und die Differenz zwischen Presale-Preis und Börsenstart entscheidet über das Gewinnpotenzial. Wer nach dem Listing kauft, zahlt den Marktpreis, und die Marge der ersten Käufer ist dann vergeben.

Fazit

Die xrp Prognose zeigt Monate der Seitwärtsbewegung für einen 81-Milliarden-Dollar-Coin. XRP braucht Milliarden für 8 Prozent, doch ein Presale-Token kann sich bei Börsenstart um ein Vielfaches bewegen. Als Pepe 2023 startete, nahmen Käufer der ersten Woche den Großteil der 160 Millionen Dollar Frühgewinne mit. Das Kaufverhalten im Pepeto-Presale zeigt dasselbe Muster, und die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass das Zeitfenster sich mit jeder Stufe schließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die xrp Prognose für November 2026?

XRP handelt voraussichtlich zwischen 1,20 und 1,32 Dollar. Der Optionsmarkt preist eine Spanne von 1,16 bis 1,38 Dollar ein, bei insgesamt bärischer Stimmung.

Was ist Pepeto und warum kaufen Anleger jetzt?

Pepeto ist ein Meme-Coin mit KI-Börse, Cross-Chain-Brücke und Sicherheitsscanner, dessen Presale über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Jede abgeschlossene Stufe hebt den Preis. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.