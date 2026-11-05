BNB News: 6,3 Milliarden Dollar gestohlen - warum die Großen das Vertrauen zerstören und wo Kleinanleger handeln

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6,3 Milliarden Dollar verschwinden in einer Nacht von der größten Kryptobörse der Welt, und BNB verliert sofort 8 Prozent. Wer hat von den Schwachstellen gewusst, und warum waren zehn Blockchains gleichzeitig offen wie Scheunentore? BNB handelt am 4. November bei 698 Dollar, und der Markt fragt sich, ob Binance das volle Vertrauen jemals zurückgewinnt. Die BNB News melden: CEO Richard Teng beziffert die gesicherten Gelder auf 2,85 Milliarden Dollar, doch über 3 Milliarden bleiben verschwunden. Informierte Käufer suchen deshalb nach Projekten, die das Verwahrungsrisiko von Grund auf lösen, und die Antwort könnte das Renditepotenzial bieten, das BNB bei seiner Marktgröße nicht mehr hat.

BNB News: Der 6,3-Milliarden-Dollar-Hack und was er für Anleger bedeutet

BNB handelt am 4. November bei 698,71 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 91,89 Milliarden Dollar, wie Forbes berichtet. In sieben Tagen hat BNB 7,64 Prozent verloren. Am 28. Oktober schloss der Token noch bei 758,67 Dollar, und einen Tag später fiel er um 8,16 Prozent, als Angreifer die Hot Wallets von Binance auf zehn Blockchains gleichzeitig leerten.

Circle fror mehr als 800 Millionen Dollar in USDC ein, Tether stoppte 1,5 Milliarden Dollar in USDT, wie CNBC berichtete. Am 4. November meldete Binance insgesamt 2,85 Milliarden Dollar als eingefroren oder abgefangen, etwa 45 Prozent des Schadens. Über 3 Milliarden Dollar bleiben verschwunden, und die neuesten BNB News bestätigen, dass die Rückgabe laut Experten Monate oder Jahre dauern kann.

CoinEx-Gründer Haipo Yang argumentierte, Binance habe drei grundlegende Sicherheitskontrollen übersprungen. Für einen Anstieg von 3 Prozent braucht ein 91-Milliarden-Dollar-Asset etwa 2,8 Milliarden Dollar an neuem Kapital, und ein Käufer mit 1.000 Dollar verdient dieselben 3 Prozent wie einer mit einer Million. Der Hack hat offengelegt, dass Milliarden auf zentralen Plattformen von einem einzigen Fehler abhängen, und Vertrauen wird nicht durch Pressekonferenzen wiederhergestellt, sondern durch Systeme ohne zentralen Betreiber.

Pepeto: Die Bridge ohne Betreiber, gebaut für das Risiko, das der Hack entlarvt hat

Der Hack hat gezeigt, was passiert, wenn ein Betreiber Milliarden in Hot Wallets hält. Pepetos Bridge löst genau dieses Problem, und nach dem größten Diebstahl der Krypto-Geschichte suchen Käufer gezielt nach Projekten, bei denen kein einzelner Akteur ihre Gelder kontrolliert.

Käufer sehen einen Token, bei dem jeder Dollar mehr Gewicht trägt als bei BNB. Die 2,8 Milliarden Dollar, die BNB für 3 Prozent braucht, sind etwa 270-mal so viel wie der gesamte Pepeto-Presale, sodass eine Order, die BNB kaum bewegt, einen echten Anteil am Presale kauft.

Der Presale verkauft zu 0,000000188 Dollar, und die Bridge ist für genau das Verwahrungsrisiko gebaut, das der Hack offengelegt hat. Die meisten Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer, und eine fehlgeschlagene Transaktion kann Gelder dauerhaft blockieren.

Pepetos Bridge, die sich in Entwicklung befindet, sperrt Token in einem auditierten Vertrag und prägt sie auf fünf Chains in unter 60 Sekunden für null Dollar plus Gas, wobei die Sperre rückgängig gemacht wird, wenn ein Transfer fehlschlägt. Ein Trader, der viermal pro Woche Chains wechselt, behält so zwischen 3.120 und 10.400 Dollar pro Jahr. Die Plattform bietet einen Swap ohne Gebühren und einen KI-Scanner für die Sicherheit von Token-Verträgen.

Das Sicherheitsaudit durch SolidProof deckt die vollständige Codebasis ab und wurde vor dem Start des Presales abgeschlossen, was den Käufern eine unabhängige Prüfung garantiert. Das Projekt wird vom Mitbegründer des originalen Pepe geführt, und bisher sind über 10,38 Millionen Dollar in den Presale geflossen.

BNB stand am 2. Januar 2020 bei unter 14,50 Dollar und stieg danach auf 1.370,55 Dollar, ein Anstieg, der eine Anlage von 1.000 Dollar in etwa 94.500 Dollar verwandelte. Pepeto verkauft heute in genau dieser frühen Phase, in der solche Renditen überhaupt möglich werden, und der Preis steigt mit jeder Stufe, die schließt.

Fazit

Die BNB News zeigen ein klares Bild: BNBs Marktgröße begrenzt die Rendite, und der Hack hat das Vertrauensproblem zentraler Börsen sichtbar gemacht. Pepeto verkauft in der Presale-Phase, in der BNBs früheste Käufer einst standen. Jede Stufe schließt, wenn ihr Timer endet, und die nächste öffnet höher. Wer jetzt kauft, sichert sich einen Preis unter jeder kommenden Phase, bevor aus 1.000 Dollar fast 95.000 werden konnten, genau die Position der ersten BNB-Käufer 2020.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist beim Binance-Hack passiert?

Am 29. Oktober 2026 wurden Binances Hot Wallets auf zehn Blockchains geleert, Schaden 6,3 Milliarden Dollar. Bis zum 4. November wurden 2,85 Milliarden eingefroren, über 3 Milliarden fehlen.

Was ist Pepeto und wie funktioniert die Bridge?

Pepeto ist ein Meme-Coin mit einer Bridge, die Token in einem auditierten Vertrag sperrt und auf fünf Chains in unter 60 Sekunden überträgt. SolidProof hat den Code geprüft. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.