Nachhaltiges organisches Nettoumsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich bis zum Geschäftsjahr 2030

Bereinigte operative Marge von 16,5 bis 18,5 im Geschäftsjahr 2030

Zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie bis zum Geschäftsjahr 2030

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute im Rahmen ihrer Veranstaltung "Capital Markets Experience: China Ecosystem Immersion" in Shanghai, China, ihre Ziele für das Geschäftsjahr 2030 bekannt. Stéphane de La Faverie, Präsident und Chief Executive Officer, sowie Akhil Shrivastava, Executive Vice President und Chief Financial Officer, stellten die Ziele des Unternehmens vor, darunter die Pläne, auf den Fortschritten der strategischen Vision "Beauty Reimagined" und der Umsetzung des Betriebsmodells "One ELC" aufzubauen, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen und gleichzeitig die operative Hebelwirkung weiter zu stärken sowie die Rentabilität zu steigern.

"Wir schlagen nun ein neues Kapitel auf und gehen über die Wiederherstellung des Wachstums hinaus, um nachhaltiges, profitables Wachstum zu beschleunigen und langfristigen Wert zu schaffen. Unser Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 spiegelt diese Dynamik wider, mit einem beschleunigten organischen Umsatzwachstum und einem weiteren Jahr deutlicher Rentabilitätsverbesserung", sagte Stéphane de La Faverie, Präsident und CEO.

"Mit wachsendem Vertrauen in die Stärke von 'Beauty Reimagined' und die Wirkung unseres Betriebsmodells 'One ELC' stellen wir heute unser Ziel für das Geschäftsjahr 2030 vor: bis zum Geschäftsjahr 2030 ein nachhaltiges organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich pro Jahr sowie ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie zu erzielen und im Geschäftsjahr 2030 eine bereinigte operative Marge von 16,5 bis 18,5 zu erreichen."

de La Faverie betonte: "Wir entwickeln uns zu einem schnelleren, agileren und kundenorientierteren Unternehmen, das über die Kreativität, die unternehmerische Denkweise und die operative Disziplin verfügt, um in einer sich rasch wandelnden Beauty-Landschaft erfolgreich zu sein. Wir haben den Grundstein gelegt, wir bauen Dynamik auf, und ich bin fest davon überzeugt, dass das Beste von The Estée Lauder Companies noch vor uns liegt."

DAS NÄCHSTE KAPITEL DES WACHSTUMS

The Estée Lauder Companies Inc. stellte die Bausteine für seine Ziele für das Geschäftsjahr 2030 vor, darunter:

Die Dynamik von Beauty Reimagined, die ein breit angelegtes Umsatzwachstum über alle Produktkategorien und geografischen Regionen hinweg ermöglicht, durch: Ausweitung der Kundenreichweite und Konversionsrate durch erstklassige Kundenabdeckung Gewinnung und Bindung von Kunden durch transformative Innovationen Steigerung der Attraktivität, Relevanz, Markenwert und Kundenbindung durch nachhaltige Investitionen in den Kundenkontakt

die ein breit angelegtes Umsatzwachstum über alle Produktkategorien und geografischen Regionen hinweg ermöglicht, durch: Kontinuierliche Verbesserung, die Margenausweitung und eine verbesserte operative Hebelwirkung vorantreibt, durch: die vollständige Umsetzung der genehmigten Geschäftsfälle des "Profit Recovery and Growth Plan" ("PRGP") des Unternehmens die Verankerung alltäglicher Effizienz im gesamten Unternehmen die Förderung einer weiteren Verbesserung der bereinigten Bruttomarge durch operative Exzellenz

die Margenausweitung und eine verbesserte operative Hebelwirkung vorantreibt, durch: Nutzung der Vorteile des "One ELC"-Betriebsmodells und der "Reimagined Ways of Working", die die Struktur und Kultur des Unternehmens transformiert haben, um schnell zu handeln, durch: Vereinfachung von Prozessen und Ausweitung von Technologie und Automatisierung mit dem "One Operating Ecosystem" Förderung einer schnelleren, verantwortungsvolleren Entscheidungsfindung als vereinfachte Organisation mit "One Team" Förderung einer mutigen, agilen und unternehmerischen Denkweise mit "One Culture"

die die Struktur und Kultur des Unternehmens transformiert haben, um schnell zu handeln, durch:

ZIELE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2030 (ungeprüft)

Die Ziele des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2030 spiegeln den Fokus auf die Diversifizierung des Umsatzwachstums, die Steigerung der Margen und die Stärkung der Cash-Generierung wider.

Die Ziele des Unternehmens basieren auf folgenden Annahmen:

Nachhaltiges organisches Nettoumsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich bis zum Geschäftsjahr 2030: Stärker diversifiziertes Wachstum über Produktkategorien und geografische Regionen hinweg, was ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen den Marken sowie zwischen Ost und West widerspiegelt

Bereinigte operative Marge von 16,5 bis 18,5 im Geschäftsjahr 2030, was Folgendes widerspiegelt: Eine stärkere Margenausweitung im Geschäftsjahr 2028 im Vergleich zu den Geschäftsjahren 2029 und 2030, was auf die ganzjährige Run-Rate der Vorteile aus der endgültigen Umsetzung der im Rahmen des PRGP des Unternehmens bis zum Geschäftsjahr 2027 genehmigten Initiativen zurückzuführen ist Eine fortgesetzte schrittweise Reduzierung der nicht verbraucherbezogenen Aufwendungen durch tägliche Effizienzsteigerungen Fortgesetzte verbraucherbezogene Investitionen zur Förderung des Umsatzwachstums

Verbesserung des bereinigten effektiven Steuersatzes des Unternehmens auf 30 oder weniger bis zum Geschäftsjahr 2030

Bis zum Geschäftsjahr 2030 erwartet das Unternehmen höhere Gewinne, geringere Restrukturierungszahlungen und anhaltende Effizienzsteigerungen beim Betriebskapital, um den operativen Cashflow zu stärken und zusammen mit der Optimierung der Investitionsausgaben den freien Cashflow zu steigern

Zweistelliges Wachstum des bereinigten verwässerten Nettogewinns pro Aktie bis zum Geschäftsjahr 2030

DETAILS ZUM WEBCAST

Interessierte können den Live-Webcast am Mittwoch, dem 4. November, ab 13:00 Uhr China Standard Time (00:00 Uhr ET) unter Investors The Estée Lauder Companies Inc. verfolgen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Website archiviert.

NICHT-GAAP-FINANZKENNZAHLEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, darunter den organischen Nettoumsatz, die bereinigte operative Marge, den bereinigten effektiven Steuersatz und den bereinigten verwässerten Nettogewinn je Stammaktie. Der organische Nettoumsatz entspricht dem Nettoumsatz ohne Rückgaben im Zusammenhang mit Restrukturierungen und anderen Aktivitäten, ohne nicht vergleichbare Auswirkungen von Akquisitionen, Veräußerungen und Markenschließungen sowie ohne die Auswirkungen von Währungsumrechnungen. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2028 mit Auswirkungen der Übernahme von Forest Essentials auf den Nettoumsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2028, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit hinreichender Sicherheit prognostiziert werden können; ebenso wenig ist es möglich, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mit hinreichender Sicherheit vorherzusagen. Darüber hinaus rechnet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2028 mit Aufwendungen aus Restrukturierungsmaßnahmen und sonstigen Aktivitäten in Höhe von etwa 40 bis 50 Millionen US-Dollar vor Steuern, die sich derzeit voraussichtlich auf die operative Marge, den effektiven Steuersatz und den verwässerten Nettogewinn je Stammaktie auswirken werden und in diesen zukunftsgerichteten Kennzahlen nicht berücksichtigt sind. Für sich genommen werden die vom Unternehmen geschätzten Aufwendungen aus Restrukturierungsmaßnahmen und sonstigen Aktivitäten voraussichtlich keinen Einfluss auf die prognostizierten Verbesserungen dieser Kennzahlen haben, und zwar auf Basis der ausgewiesenen Zahlen im Vergleich zu den bereinigten Zahlen. Das Unternehmen stellt keine vollständigen Überleitungen der zukunftsorientierten Nicht-GAAP-Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen bereit, da solche Überleitungen ohne unverhältnismäßigen Aufwand nicht verfügbar sind. Dies ist auf die inhärente Schwierigkeit zurückzuführen, bestimmte andere Beträge, die für solche Überleitungen erforderlich sind, mit hinreichender Sicherheit zu prognostizieren. Aus denselben Gründen ist das Unternehmen derzeit nicht in der Lage, alle Anpassungen, die zur Bereitstellung zukunftsorientierter GAAP-Finanzkennzahlen erforderlich sind, mit hinreichender Sicherheit zu prognostizieren. Der Umfang dieser Anpassungen kann wesentlich sein und daher dazu führen, dass zukunftsgerichtete GAAP-Finanzkennzahlen wesentlich von den zukunftsgerichteten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen abweichen oder unter diesen liegen.

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Aussagen in dieser Pressemitteilung, insbesondere diejenigen im Abschnitt "Fiscal 2030 Ambition", sowie Äußerungen des CEO und anderer Mitglieder der Geschäftsleitung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche Aussagen können sich auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich Umsatz, Gewinn oder anderer zukünftiger finanzieller Ergebnisse und Liquidität, anderer Leistungskennzahlen, Produkteinführungen, des Eintritts in neue geografische Regionen, Initiativen im Bereich der Informationstechnologie, neuer Vertriebsmethoden, der langfristigen Strategie des Unternehmens, Restrukturierungs- und anderer Aufwendungen sowie daraus resultierender Kosteneinsparungen und zukünftiger Geschäftstätigkeiten oder Betriebsergebnisse beziehen. Diese Aussagen können Begriffe wie "erwarten", "wird", "wird wahrscheinlich dazu führen", "würde", "glauben", "schätzen", "geplant", "beabsichtigt", "kann", "sollte", "könnte", "voraussehen", "schätzen", "prognostizieren" und "Vorhersage" oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen im Rahmen seiner Kenntnisse über sein Geschäft und seinen Betrieb beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehören unter anderem:

(1) verstärkter Wettbewerb durch Unternehmen aus den Bereichen Hautpflege, Make-up, Parfümerie und Haarpflege; (2) die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten, von denen die zukünftigen Geschäftsergebnisse abhängen können, sowie Herausforderungen im Geschäft des Unternehmens erfolgreich zu bewältigen; (3) Konsolidierungen, Umstrukturierungen, Insolvenzen und Sanierungen im Einzelhandel, die zu einem Rückgang der Anzahl der Geschäfte führen, die die Produkte des Unternehmens verkaufen, zu einer zunehmenden Eigentumskonzentration innerhalb des Einzelhandels, zum Besitz von Einzelhändlern durch Wettbewerber des Unternehmens oder zum Besitz von Wettbewerbern durch Kunden des Unternehmens, die Einzelhändler sind, sowie zur Unfähigkeit des Unternehmens, Forderungen einzutreiben; (4) Lagerabbau und ein strafferes Working-Capital-Management seitens der Einzelhändler; (5) der Erfolg oder Änderungen hinsichtlich des Zeitpunkts oder des Umfangs von Produktinnovationen, einschließlich Markteinführungen, sowie der Erfolg oder Änderungen hinsichtlich des Zeitpunkts oder des Umfangs von Werbe-, Verkostungs- und Verkaufsförderungsprogrammen; (6) Veränderungen in den Präferenzen der Verbraucher hinsichtlich ihrer Wertvorstellungen sowie der Frage, wo und wie sie einkaufen; (7) soziale, politische und wirtschaftliche Risiken für die in- und ausländischen Produktions-, Vertriebs- und Einzelhandelsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Änderungen der ausländischen Investitions- und Handelspolitik sowie der Vorschriften der Gastländer und der Vereinigten Staaten; (8) Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien (einschließlich deren Auslegung und Durchsetzung), die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken oder auswirken werden, einschließlich solcher, die sich auf seine Produkte oder Vertriebsnetze beziehen, Änderungen von Rechnungslegungsstandards, Steuergesetzen und -vorschriften, Umwelt- oder Klimaschutzgesetzen, -vorschriften oder -abkommen, Handelsregeln und Zollvorschriften sowie den Ausgang und die Kosten von Rechts- oder Aufsichtsverfahren und etwaige Maßnahmen, die das Unternehmen infolgedessen ergreifen könnte; (9) Wechselkursschwankungen, die sich auf die Ertragslage des Unternehmens und den Wert seiner ausländischen Vermögenswerte auswirken, auf die relativen Preise, zu denen das Unternehmen und seine ausländischen Wettbewerber Produkte auf denselben Märkten verkaufen, sowie auf die Betriebs- und Herstellungskosten des Unternehmens außerhalb der Vereinigten Staaten; (10) Veränderungen der globalen oder lokalen Rahmenbedingungen, einschließlich solcher, die auf Volatilität an den globalen Kredit- und Aktienmärkten, staatliche Wirtschaftspolitik, Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen, tatsächliche oder vermeintliche Epidemien, Herausforderungen in der Lieferkette, Inflation oder gestiegene Energiekosten zurückzuführen sind und die das Kaufverhalten der Verbraucher, die Bereitschaft oder Fähigkeit der Verbraucher, zu reisen und/oder die Produkte des Unternehmens auf Reisen zu erwerben, die Finanzkraft der Kunden, Lieferanten oder anderer Vertragspartner des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, die Kosten und die Verfügbarkeit von Kapital, das das Unternehmen möglicherweise für neue Anlagen, Einrichtungen oder Akquisitionen benötigt, die Renditen, die das Unternehmen aus seinem Pensionsvermögen erzielen kann, und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Finanzierungsverpflichtungen, die Kosten und die Verfügbarkeit von Rohstoffen sowie die Annahmen, die den wesentlichen bilanziellen Schätzungen des Unternehmens zugrunde liegen; (11) Lieferverzögerungen, Rohstoffpreise, der Abbau von Lagerbeständen und gestiegene Produktionskosten infolge von Betriebsstörungen in einer der Anlagen, in denen die Produkte des Unternehmens hergestellt werden, oder in den Vertriebs- oder Lagerzentren des Unternehmens, einschließlich Störungen, die durch die Umsetzung von IT-Initiativen oder durch Umstrukturierungen verursacht werden können; (12) Immobilienpreise und -verfügbarkeit, die die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen können, die Anzahl der Einzelhandelsstandorte, an denen das Unternehmen seine Produkte verkauft, zu erhöhen oder aufrechtzuerhalten, sowie die mit den anderen Standorten des Unternehmens verbundenen Kosten; (13) Veränderungen im Produktmix hin zu weniger rentablen Produkten; (14) die Fähigkeit des Unternehmens, neue Informationstechnologien einschließlich Betriebstechnologien und Websites zeitnah und im Rahmen der Kostenschätzungen des Unternehmens zu erwerben, zu entwickeln oder zu implementieren; den kontinuierlichen Betrieb seiner neuen und bestehenden Informationstechnologien aufrechtzuerhalten; sowie die Daten und sonstigen Informationen zu sichern, die in solchen Technologien oder anderen Systemen oder Medien gespeichert sein können; (15) die Fähigkeit des Unternehmens, Chancen zur Effizienzsteigerung zu nutzen, wie beispielsweise öffentlich angekündigte Strategien sowie Umstrukturierungs- und Kosteneinsparungsmaßnahmen, und erworbene Unternehmen zu integrieren und daraus Wert zu schöpfen; (16) Folgen, die auf lokale oder internationale Konflikte weltweit sowie auf terroristische Handlungen, Vergeltungsmaßnahmen und die Androhung weiterer Handlungen oder Vergeltungsmaßnahmen zurückzuführen sind; (17) der Zeitpunkt und die Auswirkungen von Akquisitionen, Investitionen und Veräußerungen; und (18) weitere Faktoren, wie sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, einschließlich seines Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2026 endende Geschäftsjahr.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin oder anderweitig gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und weltweit als Verwalter von Luxus- und Prestigemarken tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie darunter The Ordinary, NIOD, Avestan und Loopha sowie Balmain Beauty und Forest Essentials.

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