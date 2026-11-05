Ethereum News: Warum 656 Millionen Dollar aus ETH-ETFs fließen, während der Kurs trotzdem steigt

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In sieben Handelstagen flossen 656 Millionen Dollar aus US-Spot-Ether-ETFs ab, und trotzdem stieg Ethereum am 4. November um drei Prozent auf 2.330 Dollar. BlackRocks ETHA verlor allein am 3. November 85 Millionen Dollar. Die Demokraten gewannen beide Kammern des Kongresses, was den Kryptomarkt zunächst belastete. Ethereum erholte sich danach schneller als die meisten Altcoins. Die Ethereum News zeigen ein widersprüchliches Bild: Fonds verkaufen in großem Stil, aber irgendjemand kauft das Angebot still auf. Große Spieler verschieben Positionen, während sie das öffentliche Bild formen. Die Frage ist, ob der durchschnittliche Anleger überhaupt erfahren soll, was hinter diesen Bewegungen steckt.

Ethereum News: 656 Millionen Dollar ETF-Abflüsse treffen auf eine Drei-Prozent-Rallye

Ethereum handelte am 4. November bei 2.330 Dollar, ein Plus von drei Prozent und ein Anstieg von 68 Dollar seit dem Vortag, wie Fortune berichtet. US-Spot-ETH-ETFs verloren laut CoinPaper in sieben aufeinanderfolgenden Handelstagen 656 Millionen Dollar. BlackRocks ETHA verlor allein am 3. November 85,35 Millionen Dollar. Die kumulativen Nettozuflüsse seit dem Start der ETH-ETFs stehen dennoch bei 12,06 Milliarden Dollar, was zeigt, wie viel Kapital noch in diesen Fonds gebunden ist und potenziell verkauft werden könnte.

Der unmittelbare Widerstand liegt bei 2.310 bis 2.320 Dollar. Ein Ausbruch könnte den Weg zu 2.350 und dann zur psychologischen Marke von 2.400 Dollar öffnen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 233 Milliarden Dollar. Für einen Anstieg auf 2.400 Dollar bräuchte ETH rund sieben Milliarden Dollar an neuem Kapital, eine Summe, die in keinem Verhältnis steht zu dem, was ein einzelner Anleger bewegen kann.

Der Kurs liegt laut Fortune 29 Prozent unter dem Vorjahreswert von 3.286 Dollar. Als einen Faktor nennen Analysten die wiederholten Verkäufe von Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin in Millionenhöhe, die das Vertrauen der Marktteilnehmer belasten. Gleichzeitig setzen auf Binance 70,9 Prozent der Konten mit offenen Positionen auf steigende Kurse. Große Fonds verkaufen, Einzelhändler kaufen. Für drei Prozent Gewinn bei ETH braucht jeder Anleger dieselbe prozentuale Bewegung, und echte Frühphasen-Chancen finden sich an einem ganz anderen Ort.

Pepeto sitzt in der Phase, die Ethereum vor Jahren durchlaufen hat

Sieben Milliarden Dollar für drei Prozent bei Ethereum, das ist die Mathematik eines reifen Marktes. Am anderen Ende des Spektrums existiert eine Phase, in der jeder Dollar noch einen spürbaren Unterschied macht. Genau die Phase, die Ethereum selbst vor Jahren durchlaufen hat, bevor aus Centbeträgen dreistellige Preise wurden.

Pepeto, ein Meme-Coin-Presale unter der Leitung des Mitgründers von Pepe, ermöglicht Käufern den Einstieg, lange bevor eine Börse den Handel überhaupt eröffnet. Der Presale hat bis heute über 10,38 Millionen Dollar an Kapital angezogen. Hinter dem Token stehen eine gebührenfreie Börse, eine kostenlose Bridge über fünf Blockchains und ein KI-Sicherheitsscanner, die alle aktuell von Community-Mitgliedern und Großinvestoren in der Testphase geprüft werden.

Der aktuelle Stufenpreis liegt bei 0,000000188 Dollar und steigt jedes Mal, wenn eine Phase endet, egal ob durch den Timer oder das erreichte Ziel. Pepetos gesamte Finanzierung ist ein Bruchteil dessen, was ETH für drei Prozent braucht. Jeder neue Dollar macht bei einem Projekt dieser Größe einen viel größeren Anteil aus. Käufer investierten, bevor ein Börsenpreis existierte, gestützt auf ein Entwicklerteam, zu dem ein ehemaliger Binance-Experte gehört.

Vor dem Beginn des Presales hat das Audit-Unternehmen SolidProof den vollständigen Code überprüft und die Sicherheit der Smart-Contract-Struktur unabhängig bestätigt. Beim aktuellen Stufenpreis kaufen 500 Dollar etwa 2,6 Milliarden Token, ein Einstieg, der feststeht, bevor irgendeine Börse den Coin handelt.

Die aktuelle Phase wird genauso enden wie die vorherigen, durch den Timer oder das erreichte Ziel. Wer jetzt einsteigt, zahlt den Preis dieser Stufe, und jeder spätere Käufer zahlt mehr für denselben Token.

Fazit

Die Ethereum News vom 4. November zeigen einen Markt, in dem Fonds verkaufen und der Kurs trotzdem steigt. Drei Prozent Gewinn bei ETH klingen bescheiden, und sie werden nur bei großem Kapital spürbar. Die größten Gewinne in der Kryptogeschichte gingen an Käufer, die vor dem ersten Börsenlisting eingestiegen sind, als jeder Dollar das größte Gewicht trug. Genau dort steht Pepeto jetzt, in der Vor-Listing-Phase, in der jede Stufe teurer wird als die vorherige. Wer in der aktuellen Phase kauft, sichert sich den niedrigsten noch verfügbaren Preis. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagen die aktuellen Ethereum News vom 4. November 2026?

ETH stieg auf 2.330 Dollar trotz 656 Millionen Dollar ETF-Abflüssen in sieben Tagen. Der nächste Widerstand liegt bei 2.350 Dollar, ein Durchbruch könnte 2.400 Dollar öffnen.

Was ist Pepeto und warum beobachten es Anleger?

Pepeto entwickelt eine gebührenfreie Börse, eine Bridge über fünf Blockchains und einen KI-Sicherheitsscanner. Der Code wurde von SolidProof verifiziert. Alle Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.