- Adventure-Roller sorgen für neuen Fahrspaß -

Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO: 7272) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine neuen Modelle RW700 und RW350 auf der EICMA 2026 (Internationale Zweiradmesse) vorstellen wird, einer der größten Motorradmessen Europas, die ab dem 3. November in Mailand, Italien, stattfindet.

"RW" ist eine völlig neue Modellreihe für den globalen Markt, die als neue Adventure-Roller entwickelt wurde, um die alltägliche Mobilität in ein Erlebnis zu verwandeln, das den Lebensstil der Menschen bereichert.

Die RW-Serie zielt darauf ab, neue Mobilitätserlebnisse zu bieten, die den Alltag nahtlos mit dem Außergewöhnlichen verbinden und neue Möglichkeiten und Entdeckungen im Leben der Menschen eröffnen, indem sie ihnen ermöglichen, Umwege abseits bekannter Wege zu erkunden, die sie zu neuen Sehenswürdigkeiten und Kando führen. Neben Komfort und Benutzerfreundlichkeit im städtischen Umfeld überzeugt die RW-Serie durch Ausstattungsmerkmale und Leistung, die Nutzer dazu verleiten, bekannter Wege zu verlassen und sich auf den Weg zu neuen Landschaften und Erlebnissen zu machen.

Das Design zeichnet sich durch eine funktionale Gestaltung aus, die Alltagstauglichkeit mit der Fähigkeit zur Bewältigung unbefestigter Straßen in Einklang bringt und gleichzeitig eine flexible Sitzposition, ein mit den Beinen leicht umklammerbares Fahrwerk sowie eine natürliche Reichweite der Füße zum Boden bietet. Im Rahmen der Bemühungen von Yamaha Motor um CO2-Neutralität kommen bei den Motorrädern zudem DURABIO pflanzlich gewonnene, biotechnologisch hergestellte Kunststoffe sowie recycelter Polypropylen-Kunststoff zum Einsatz.

Der RW700 ist ein neuer Adventure-Roller, der Yamahas leistungsstarken 689-ccm-CP2-Motor mit einem leichten Fahrwerk und dem automatisierten Schaltgetriebe von Yamaha (Y-AMT) kombiniert, wodurch Kupplungshebel und Schaltpedal entfallen. So entsteht ein Gesamtpaket, das sich für eine Vielzahl von Fahrsituationen sowohl auf befestigten als auch auf unbefestigten Straßen eignet. Yamaha wird zudem die Premium-Version RW700 EXPLORE ausstellen.

Der RW350 verfügt über einen völlig neuen 327-ccm-Einzylindermotor und das neu entwickelte "Yamaha Dynamic Ride"-System die erste halbstarre Anordnung des Unternehmens, bei der der Motor ohne Verwendung von Gummi starr am Rahmen befestigt ist, während sich lediglich die CVT-Einheit auf und ab bewegt. Diese einzigartige Konstruktion sorgt sowohl für agiles Handling als auch für Fahrerkomfort. Die neu entwickelten Schlüsselkomponenten verleihen der RW350 vielseitige Mobilität in einer Vielzahl von Fahrumgebungen, von asphaltierten Straßen bis hin zu unbefestigten Strecken.

Einzelheiten: https://global.yamaha-motor.com/news/2026/1104/eicmarw.html

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