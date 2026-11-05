Brookfield, Nuveen Real Estate, Aroundtown, Realstar Group, Candy Capital und Accor One Living gehören zu den ersten bestätigten Teilnehmern des Forums, das am 23. und 24. Februar 2027 im Pullman Paris Montparnasse stattfindet

PARIS, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- FHS Living, Europas Investorenforum für das Living-Segment, hat die ersten Speaker für seine Ausgabe in Paris bekanntgegeben. Die Veranstaltung findet am 23. und 24. Februar 2027 im Pullman Paris Montparnasse statt. FHS Living ist Teil des Future Hospitality Summit (FHS), einer von The Bench organisierten Veranstaltungsreihe für Hospitality-Investitionen, die seit mehr als zwei Jahrzehnten entsprechende Investorenforen ausrichtet. Zum Portfolio von FHS gehören außerdem der FHS World in Dubai, der bereits zum 22. Mal stattfindet, sowie FHS Saudi Arabia, FHS Africa und FHS Egypt. Zu den ersten bestätigten Speakern für Paris zählen Führungskräfte aus den Bereichen Immobilieninvestitionen, Projektentwicklung und Immobilienbetrieb. Weitere Namen sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

FHS Living bringt die Investoren, Projektentwickler und Betreiber zusammen, die Europas Living-Segment prägen. Im Mittelpunkt steht dabei die Hotelisierung von Immobilien: die Übertragung hoteltypischer Konzepte in den Bereichen Gastlichkeit, Design, Services und Management auf Immobilien außerhalb des klassischen Hotelgewerbes, etwa Bürogebäude, Wohnimmobilien, Co-Living-Konzepte und gemischt genutzte Immobilienprojekte. Das Forum deckt neun Immobilienklassen ab: Hotels und Resorts, Markenresidenzen, studentisches Wohnen (Purpose-Built Student Accommodation, PBSA), Seniorenwohnen, Serviced Living, Co-Living, gemeinschaftliche Eigentumsmodelle, Clubkonzepte und gemischt genutzte Immobilienprojekte.

FHS Living ist ein investorenorientiertes Forum, bei dem an zwei Veranstaltungstagen Immobilieninvestoren aus Europa und dem Nahen Osten mit den Betreibern und Projektentwicklern zusammenkommen, die den Erfolg hospitality-orientierter Immobilienkonzepte gestalten. An beiden Tagen ergänzen organisierte Investorentreffen das Konferenzprogramm. Im Rahmen vorab qualifizierter und terminierter Einzelgespräche werden Investoren, Projektentwickler und Betreiber gezielt zusammengebracht. So können Investoren bei einem einzigen Besuch genau die Projekte und Partner kennenlernen, die zu ihren jeweiligen Investitionsstrategien passen.

Auf Investorenseite sind unter anderem Brookfield, Nuveen Real Estate, Aroundtown, Realstar Group, Candy Capital und Orange Capital Partners vertreten. Hinzu kommen Betreiber aus dem Living-Segment wie citizenM, Maslow's und The Embassies of Good Living, Hotelgruppen wie Accor One Living und Wyndham Hotels & Resorts sowie der Beratungsspezialist Landsberg Residential Consulting.

Zu den ersten bestätigten Speakern gehören:

Lauren Okada Young , Managing Director, Brookfield Asset Management

, Managing Director, Brookfield Asset Management Jasper Gilbey , Head of Housing, Alternatives & Strategic Transactions, Europe, Nuveen Real Estate

, Head of Housing, Alternatives & Strategic Transactions, Europe, Nuveen Real Estate Ryan Prince , Vice Chairman, Realstar und Gründer von UNCLE

, Vice Chairman, Realstar und Gründer von UNCLE Kamaldeep Manaktala , stellvertretender CEO der Aroundtown SA

, stellvertretender CEO der Aroundtown SA Stephen Sackur , ehemaliger Moderator der Sendung HARDtalk

, ehemaliger Moderator der Sendung HARDtalk Eric Jafari , Gründer und CEO von Aendre

, Gründer und CEO von Aendre Michael Levie , Mitgründer von citizenM

, Mitgründer von citizenM Annemarie Manning , Head of Investor Solutions, Orange Capital Partners

, Head of Investor Solutions, Orange Capital Partners Guy Ivesha , Gründer von Maslow's

, Gründer von Maslow's Jan Garde , Gründer und Vorsitzender von THE EMBASSIES of Good Living

, Gründer und Vorsitzender von THE EMBASSIES of Good Living Dimitris Manikis , President EMEA, Wyndham Hotels & Resorts

, President EMEA, Wyndham Hotels & Resorts Jeff Tisdall , Chief Business Officer, Accor One Living und Global Head of Mixed-Use, Accor

, Chief Business Officer, Accor One Living und Global Head of Mixed-Use, Accor Barry Landsberg , Principal, Landsberg Residential Consulting

, Principal, Landsberg Residential Consulting Nick Candy , CEO von Candy Capital

, CEO von Candy Capital Dirk Bakker , CEO Hospitality, Necron Group

, CEO Hospitality, Necron Group Fritz Dickamp , Managing Director, Studio 49

, Managing Director, Studio 49 David Keen, Gründer und CEO von QUO



Die Zahlen erklären, warum Paris - und warum gerade jetzt. Die Investitionen in die Living-Segmente Europas stiegen 2025 um 22 Prozent auf 62,2 Milliarden Euro. Für 2026 wird ein Anstieg auf mehr als 70 Milliarden Euro prognostiziert (JLL). Gleichzeitig fehlen in Europa 9,6 Millionen Wohnungen (CBRE). Bei Markenresidenzen beziffert Savills den Preisaufschlag in Europa auf 38 Prozent - gegenüber 29 Prozent im Vorjahr.

Das zweitägige Programm knüpft an die Diskussionen der FHS Living-Ausgabe im Rahmen des FHS World in Dubai im Oktober an. Jede Session widmet sich dabei einem Thema, das Investoren, Projektentwickler und Betreiber aktuell beschäftigt. Die Diskussionen auf der Hauptbühne reichen von den Investitionsperspektiven für Europas Living-Segment über die Frage, ob Betreiber das fehlende Bindeglied bei der Hotelisierung von Immobilien sind, bis hin zu der Frage, wer die Bewohner dieser Konzepte tatsächlich sind und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit hotelähnliche Wohnkonzepte für Investoren attraktiv und finanzierbar werden. Eigene Sessions zu studentischem Wohnen, Seniorenwohnen und Markenresidenzen ergänzen Diskussionen über die politischen und planerischen Rahmenbedingungen, die erforderlich sind, um die Wohnraumlücke von 9,6 Millionen Wohnungen in Europa zu schließen. Abseits der Hauptbühne bieten Masterclasses, interaktive Roundtables und praxisorientierte Fallstudien-Sessions Einblicke in die konkreten Zahlen und Hintergründe bereits abgeschlossener Transaktionen. Ein Networking-Empfang und Besichtigungen ausgewählter Immobilienprojekte aus dem Living-Segment sollen darüber hinaus den Austausch in konkrete Geschäftsmöglichkeiten überführen.

Ali Shahid, CEO von The Bench, erklärt: "Das Living-Segment in Europa umfasst studentisches Wohnen, Seniorenwohnen, Co-Living, Markenresidenzen und viele weitere Konzepte. Dennoch gab es bislang kaum eine Plattform, auf der die dahinterstehenden Investoren, Projektentwickler und Betreiber alle zusammenkommen konnten. Genau diese Plattform soll FHS Living bieten. Die ersten bestätigten Speaker zeigen bereits das hohe Niveau der teilnehmenden Investoren und Betreiber. Da organisierte Investorentreffen ein zentrales Element unseres Veranstaltungskonzepts sind, verfolgen wir ein klares Ziel: Wir wollen konkrete Geschäfte voranbringen."

FHS Living baut auf der langjährigen Erfolgsgeschichte der FHS-Veranstaltungsreihe auf. Im Jahr 2025 kamen dort insgesamt mehr als 3.000 Führungskräfte und Branchenvertreter zusammen, darunter 621 Investoren. Dabei wurden Geschäftsmöglichkeiten im Umfang von 2,68 Milliarden Euro erschlossen.

HINWEISE FÜR REDAKTIONEN

Über The Bench

The Bench hat sich als globaler Wegbereiter für neue Geschäftsmöglichkeiten etabliert. Das Unternehmen konzipiert wegweisende Foren und Gipfeltreffen, die der Gastgewerbe- und Reisebranche neue Möglichkeiten eröffnen, sich zu vernetzen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltig erfolgreich zu sein.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung schafft The Bench Plattformen, die weit über den reinen Geschäftsabschluss hinausgehen: Sie fördern die Zusammenarbeit und stoßen nachhaltige Veränderungen an.

Bei den Veranstaltungen kommen Regierungsvertreter, Tourismusministerien, internationale Reiseverbände, führende Hotel- und Gastgewerbemarken, Hoteleigentümer und Investoren, Fluggesellschaften, Destinationsentwickler und zahlreiche weitere Branchenakteure zusammen. Von renommierten Leitveranstaltungen wie FHS World (ehemals AHIC) und FHS Saudi Arabia über FHS Africa (ehemals AHIF) bis hin zu AviaDev: The Bench schafft Veranstaltungen, bei denen Ideen entstehen, Beziehungen vertieft und Investitionen auf den Weg gebracht werden.

The Bench setzt auf einen dynamischen, zukunftsorientierten Dialog und bringt Branchenpioniere zusammen, um Herausforderungen anzugehen, Chancen zu nutzen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Jede Veranstaltung ist darauf ausgerichtet, mehr als nur Kontakte zu vermitteln: Es geht darum, Ideen in konkrete Maßnahmen umzusetzen und gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen unter thebench.com.

Über FHS Living

Datum: 23.-24. Februar 2027

Veranstaltungsort: Pullman Paris Montparnasse, Paris, Frankreich

Partner:

Accor One Living als Gründungspartner, Maslow's und Meliá Hotels International als Hauptpartner, Landsberg Residential Consulting und QUO als Partner, ISHC als Unterstützer; BRESI, Urban Living News und Smack Hospitality als Medienpartner.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/726b2101-dcc0-4685-80eb-80b50f60f59c

Medienkontakt Lyza Rashid, The Bench E-Mail: lyza.rashid@thebench.com