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Formycon lädt zur Telefonkonferenz zum Neunmonatsergebnis 2026 ein und gibt Teilnahme an internationalen Investorenkonferenzen bekannt



05.11.2026 / 06:30 CET/CEST

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Pressemitteilung // 05. November 2026

Formycon lädt zur Telefonkonferenz zum Neunmonatsergebnis 2026 ein und gibt Teilnahme an internationalen Investorenkonferenzen bekannt

Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") plant die Neunmonatszahlen 2026 am 12. November 2026 zu veröffentlichen. Der Vorstand wird die Entwicklung des Unternehmens sowie die wichtigsten Finanzkennzahlen erörtern und einen Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 geben. Die Telefonkonferenz, die live im Internet übertragen wird, findet am Donnerstag, 12. November 2026 um 15:00 Uhr (MEZ) in englischer Sprache statt. Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:

https://webcast.meetyoo.de/register/6P6Ir00BfxpL Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit den individuellen Einwahldaten. Die Präsentation und Audioübertragung sind über folgenden Webcast-Link zu erreichen:

https://www.webcast-eqs.com/formycon-2026-9m Im Anschluss an eine kurze Präsentation steht der Vorstand für Analystenfragen zur Verfügung. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und ist im Nachgang über die Formycon-Website unter: https://www.formycon.com/investoren/publikationen/ abrufbar. Formycon im Dialog Vertreter des Vorstands werden in den kommenden Monaten an folgenden Investorenkonferenzen teilnehmen:

16 - 19. November 2026

Jefferies London Healthcare Conference

Dr. Stefan Glombitza (CEO), Enno Spillner (CFO)

London 23. - 25. November 2026

Deutsches Eigenkapitalforum 2026

Enno Spillner (CFO)

Frankfurt 11. - 14. Januar 2027

45th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference

Enno Spillner (CFO)

San Francisco 18. - 20. Januar 2027

26th German Corporate Conference

Enno Spillner (CFO)

Frankfurt 10. - 11. Februar 2027

17. Hamburger Investorentage (HIT)

Enno Spillner (CFO)

Hamburg

Unsere aktuelle Terminübersicht finden Sie unter: https://www.formycon.com/investoren/finanzkalender/ ------------ Über Formycon:

Die Formycon AG ist ein börsennotierter, unabhängiger Entwickler von Biosimilars mit Sitz in Planegg-Martinsried, einem der führenden Life-Science-Standorte Europas, bei München. Die 200 Mitarbeitenden aus 27 Nationen decken die gesamte Entwicklungskette ab, von den Analysen im Labor über die Herstellung und die klinische Prüfung bis zu den Unterlagen für die Zulassung. Drei Biosimilars von Formycon sind in der Augenheilkunde und der Immunologie zugelassen und werden weltweit über Vermarktungspartner vertrieben. Sieben weitere Kandidaten sind in Entwicklung, darunter Biosimilars zu zwei der umsatzstärksten biologischen Arzneimittel der Welt. Mit seinen Produkten macht Formycon hochwirksame Therapien für mehr Menschen bezahlbar. Die Formycon AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen unter: www.formycon.com Über Biosimilars:

Biosimilars sind Nachfolgeprodukte biologischer Arzneimittel. Sie sind keine Kopien, sondern entstehen von Grund auf neu und müssen den Gesundheitsbehörden nachweisen, dass es in Sicherheit und Wirksamkeit keine klinisch bedeutsamen Unterschiede zum Referenzprodukt gibt. Nach Angaben des IQVIA Institute verlieren bis 2034 allein in den USA 118 biologische Arzneimittel mit einem Umsatz von 232 Milliarden US-Dollar ihre Exklusivität, für nur zwölf von ihnen ist bisher ein Biosimilar in Entwicklung. In Europa haben Biosimilars 75 Milliarden Euro eingespart und über sieben Milliarden Behandlungstage ermöglicht. Kontakt

Dr. Jörg Allgäuer

Investor Relations &

Corporate Communications +4989864667-107 Elena Straßner

Investor Relations +4989864667-485

Thorsten Ladda

Corporate Communications +4989864667-150

Formycon AG

Fraunhoferstr. 15 · 82152 Planegg-Martinsried · Deutschland

ir@formycon.com · www.formycon.com



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Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Vorstands der Formycon AG beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung der Formycon AG sowie die Entwicklung der Produkte wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung, dem Zulassungsverfahren, dem zeitlichen Ablauf von Maßnahmen der Zulassungs- und sonstigen Behörden, klinischen Ergebnissen, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Zöllen und Handelspolitik, Produktqualität, Patientensicherheit, dem Abschluss und der Umsetzung von Vermarktungspartnerschaften, der Marktakzeptanz, Preisen und Wettbewerb, Herstellung und Lieferung, auch durch Dritthersteller, der Finanzierung, einschließlich der Einhaltung der Covenants der Anleihe der Formycon AG, sowie den Patenten und Exklusivitäten, die Referenzprodukte schützen, einschließlich damit verbundener Rechtsstreitigkeiten. Für Produkte in der Entwicklung gibt die Formycon AG keine Zusicherung, Gewährleistung oder sonstige Garantie, dass sie die erforderlichen behördlichen Zulassungen erhalten oder wirtschaftlich erfolgreich sein werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Vorhersagen künftiger Ereignisse verstanden werden. Die Formycon AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Formycon AG in irgendeiner Rechtsordnung dar, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Formycon AG findet im Zusammenhang mit dieser Mitteilung weder statt, noch ist es beabsichtigt.



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