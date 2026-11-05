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Pressemitteilung // 05. November 2026
Formycon lädt zur Telefonkonferenz zum Neunmonatsergebnis 2026 ein und gibt Teilnahme an internationalen Investorenkonferenzen bekannt
Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") plant die Neunmonatszahlen 2026 am 12. November 2026 zu veröffentlichen. Der Vorstand wird die Entwicklung des Unternehmens sowie die wichtigsten Finanzkennzahlen erörtern und einen Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 geben. Die Telefonkonferenz, die live im Internet übertragen wird, findet am Donnerstag, 12. November 2026 um 15:00 Uhr (MEZ) in englischer Sprache statt.
Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:
Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit den individuellen Einwahldaten.
Die Präsentation und Audioübertragung sind über folgenden Webcast-Link zu erreichen:
Im Anschluss an eine kurze Präsentation steht der Vorstand für Analystenfragen zur Verfügung. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und ist im Nachgang über die Formycon-Website unter: https://www.formycon.com/investoren/publikationen/ abrufbar.
Formycon im Dialog
Vertreter des Vorstands werden in den kommenden Monaten an folgenden Investorenkonferenzen teilnehmen:
16 - 19. November 2026
23. - 25. November 2026
11. - 14. Januar 2027
18. - 20. Januar 2027
10. - 11. Februar 2027
Unsere aktuelle Terminübersicht finden Sie unter: https://www.formycon.com/investoren/finanzkalender/
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Über Formycon:
Die Formycon AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen unter: www.formycon.com
Über Biosimilars:
Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung, dem Zulassungsverfahren, dem zeitlichen Ablauf von Maßnahmen der Zulassungs- und sonstigen Behörden, klinischen Ergebnissen, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Zöllen und Handelspolitik, Produktqualität, Patientensicherheit, dem Abschluss und der Umsetzung von Vermarktungspartnerschaften, der Marktakzeptanz, Preisen und Wettbewerb, Herstellung und Lieferung, auch durch Dritthersteller, der Finanzierung, einschließlich der Einhaltung der Covenants der Anleihe der Formycon AG, sowie den Patenten und Exklusivitäten, die Referenzprodukte schützen, einschließlich damit verbundener Rechtsstreitigkeiten. Für Produkte in der Entwicklung gibt die Formycon AG keine Zusicherung, Gewährleistung oder sonstige Garantie, dass sie die erforderlichen behördlichen Zulassungen erhalten oder wirtschaftlich erfolgreich sein werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Vorhersagen künftiger Ereignisse verstanden werden. Die Formycon AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Formycon AG in irgendeiner Rechtsordnung dar, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Formycon AG findet im Zusammenhang mit dieser Mitteilung weder statt, noch ist es beabsichtigt.
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 864667 100
|Fax:
|+49 89 864667 110
|E-Mail:
|ir@formycon.com
|Internet:
|www.formycon.com
|ISIN:
|DE000A1EWVY8, NO0013586XXX
|WKN:
|A1EWVY, A4DFJH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
|LEI Code:
|39120005TZ76GQOY8Z19
|EQS News ID:
|2428584
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