Berlin (ots) -Politik, Medienhäuser, NGOs, Verwaltung, Kultur und Unternehmen stehen vor demselben Dilemma: Sie wollen ihre Abhängigkeit von Tech-Plattformen verringern - sind aber auf deren Reichweite angewiesen, solange jeder für sich handelt.Unter dem Leitgedanken GEMEINSAM UNABHÄNGIG bringt die neue zivilgesellschaftliche Initiative THE CONVOY Verantwortliche von Organisationen zusammen, die ihre digitale Handlungsfähigkeit zurückgewinnen und direkte Beziehungen zu ihren Öffentlichkeiten stärken wollen. Initiiert wird THE CONVOY vom unabhängigen VOCER Institut für Digitale Resilienz und dem Future of Technology Institute (FOTI), unterstützt durch die C&U Baumeister Stiftung für nachhaltige Technologie.Beim CONVOY LAB am 19. und 20. November 2026 in Berlin beraten rund 70 Verantwortliche aus Medien, Zivilgesellschaft, Politik, Kultur und Wirtschaft über Alternativen zur Plattformabhängigkeit. Ferda Ataman, Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, übernimmt die Schirmherrschaft für das CONVOY LAB: "Eine demokratische Öffentlichkeit braucht Räume, in denen Menschen ohne Angst vor Diskriminierung zu Wort kommen können. Ich halte es für wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Menschen besser erreichen und beteiligen können", sagt Ataman."Wir verwechseln Reichweite mit Relevanz und Follower mit echten Beziehungen. Wer Öffentlichkeit nur mietet, verliert demokratische Selbstbestimmung. Mit THE CONVOY wollen wir einen koordinierten Systemwechsel ermöglichen - und verhindern, dass sich im KI-Zeitalter dieselben Abhängigkeiten wiederholen", sagt VOCER-Direktor Dr. Stephan Weichert."Kein Akteur kann dieses Dilemma allein lösen", ergänzt Tobias Bacherle, Germany Senior Lead bei FOTI. "Wir müssen Alternativen gemeinsam entwickeln und so gestalten, dass Souveränität im Digitalen praktisch möglich wird." Das CONVOY LAB soll dafür den Grundstein legen: mit einem gemeinsamen Fahrplan, gebündelten Ressourcen und unabhängigen Zugängen zum Publikum. Ziel ist ein langfristiger Umbau digitaler Öffentlichkeit - kein bloßer Plattformwechsel.Pressekontakt:VOCER Institut für Digitale ResilienzDr. Stephan Weichert+49 170 310 51 38weichert@vocer.orgWeitere Informationen:digitale-resilienz.org/portfolio/the-convoy/Original-Content von: VOCER Institut für digitale Resilienz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164292/6384413