EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Westwing verzeichnet trotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds das fünfte Wachstumsquartal in Folge



05.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Westwing verzeichnet trotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds das fünfte Wachstumsquartal in Folge Im Q3 2026 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13% und das Bruttowarenvolumen (GMV) um 7%, wobei sich die GMV-Entwicklung nach einem verhaltenen Juli im weiteren Verlauf des Quartals spürbar erholte.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 6,5 Mio. (+7% im Vorjahresvergleich) bei einer Marge von 5,8% (-0,3 Prozentpunkte gegenüber Q3 2025). Während das Geschäft operative Skaleneffekte zeigte, wurde die Deckungsbeitragsmarge insbesondere durch gestiegene Kraftstoffpreise belastet.

Der Free Cashflow folgte einer saisonalen Entwicklung und betrug EUR -0,7 Mio. Das Nettoumlaufvermögen blieb mit EUR -2,7 Mio. weiterhin negativ. Die Netto-Cash-Position betrug EUR 63 Mio.

Westwing machte weitere Fortschritte bei seinem dreistufigen Plan zur Wertsteigerung und erweiterte die internationale Präsenz im dritten Quartal um fünf zusätzliche Länder, womit die Gesamtzahl der bedienten Länder auf 28 stieg.

Im Oktober gab Westwing eine exklusive Zusammenarbeit mit Victoria Beckham's Fashion House bekannt. Die "Westwing | Victoria Beckham"-Kollektion markiert das Debüt der Designerin in Home and Living und stärkt Westwings Positionierung als Premium-Designmarke.

Westwing bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr und rechnet derzeit damit, einen Umsatz in der oberen Hälfte der Spanne zu erzielen. München, 5. November 2026 // Die Westwing Group SE ("Westwing" oder "das Unternehmen"), Europas #1 in Beautiful Living, gibt seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt. Westwing verzeichnete trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds das fünfte Quartal in Folge ein Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV). Nach einem verhaltenen Juli, der durch eine außergewöhnlich starke Hitzewelle und eine entsprechend schwache Verbrauchernachfrage geprägt war, erholte sich das GMV im weiteren Verlauf des Quartals und wuchs im Jahresvergleich um 7 % auf EUR 123 Mio. Getrieben wurde das Wachstum vom Internationalen Segment, das einen Anstieg von 14% gegenüber Vorjahr erzielte, nachdem es im Juli nur im mittleren einstelligen Prozentbereich gewachsen war. Das DACH-Segment verzeichnete im Juli noch einen GMV-Rückgang im mittleren einstelligen Bereich, kehrte im weiteren Quartalsverlauf jedoch auf den Wachstumskurs zurück und erzielte im dritten Quartal ein Wachstum von 1%. Wie bereits in den Vorquartalen verzeichneten wiederkehrende Sales-Events erneut eine überdurchschnittlich starke Nachfrage, was die anhaltend hohe Preissensibilität der Verbraucher widerspiegelt. Das GMV der Westwing Collection stieg im Jahresvergleich um 4 %, während das Drittmarkensortiment ein GMV-Wachstum von 13 % realisierte. Daraus ergab sich im dritten Quartal 2026 ein Anteil der Westwing Collection von 64 %, was einem Rückgang von zwei Prozentpunkten gegenüber dem dritten Quartal 2025 entspricht. Im Vorjahresvergleich erhöhte sich der Umsatz um 13 % auf EUR 111 Mio. und entwickelte sich damit deutlich stärker als das GMV. Ausschlaggebend hierfür waren vor allem erhöhte Auslieferungen offener Bestellungen aus dem Vorquartal, die durch die Migration der Auftragsmanagement- und Lagerverwaltungssysteme zum Ende des zweiten Quartals bedingt waren. Während der Umsatz im DACH-Segment im Jahresvergleich um 5 % zunahm, verzeichnete das Internationale Segment einen Anstieg von 22 %. Die Anzahl der aktiven Kunden konnte zum dritten Mal in Folge gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden und legte um 13 % zu. Das bereinigte EBITDA stieg im Jahresvergleich um 7 % auf EUR 6,5 Mio., was einer Marge von 5,8 % entspricht (-0,3 Prozentpunkte gegenüber Q3 2025). Der Rückgang der bereinigten EBITDA-Marge resultierte insbesondere aus einer um 4,3 Prozentpunkte niedrigeren Deckungsbeitragsmarge, die größtenteils durch Skaleneffekte bei den Marketing- und allgemeinen Verwaltungskosten ausgeglichen wurde. Die rückläufige Deckungsbeitragsmarge war vor allem auf gestiegene Kraftstoffpreise zurückzuführen, die höhere Container- und Frachtkosten nach sich zogen. Nachlaufeffekte aus der Migration der Auftragsmanagement- und Lagerverwaltungssysteme, negative Mixeffekte sowie Anlaufkosten der Logistik in Großbritannien belasteten die Deckungsbeitragsmarge zusätzlich. Um dem Margendruck entgegenzuwirken, hat das Management im dritten Quartal gezielte Gegenmaßnahmen ergriffen, darunter Preisanpassungen, höhere Versandgebühren sowie weitere Effizienzsteigerungen, insbesondere in der Logistik. Die volle Wirkung dieser Maßnahmen wird sich voraussichtlich im vierten Quartal zeigen. Spürbare Margenverbesserungen zeichneten sich bereits im Oktober ab. Der Free Cashflow belief sich auf EUR -0,7 Mio. (Q3 2025: EUR 10,4 Mio.) und beinhaltete EUR -0,6 Mio. Mittelabfluss für die Abwicklung von Aktienoptionen. Der Rückgang des Free Cashflows im Vorjahresvergleich war im Wesentlichen zeitlich bedingt. Im Jahr 2025 konzentrierte sich der Aufbau der Vorräte auf das erste Halbjahr, sodass im dritten Quartal 2025 geringere Wareneingänge zur Vorbereitung auf die Hauptsaison erforderlich waren. Das Nettoumlaufvermögen blieb mit EUR -2,7 Mio. negativ, verglichen mit EUR -1,2 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Netto-Cash-Position von Westwing belief sich auf EUR 63 Mio., EUR 5,2 Mio. mehr als zum Ende des dritten Quartals 2025 und saisonal bedingt EUR 5,1 Mio. unter dem Vorquartal. Westwing hat erneut Fortschritte bei seinem dreistufigen Plan zur Wertsteigerung erzielt, um das volle Wertpotenzial des Unternehmens zu realisieren: Westwing hat seine Website in fünf weiteren Ländern gestartet. Designliebhaber in Estland, Lettland, Litauen, Irland und Bulgarien können nun ebenfalls bei Westwing einkaufen, wodurch sich die Gesamtzahl der belieferten Länder im dritten Quartal auf 28 erhöht hat. Zudem hat das Unternehmen das physische Marken- und Produkterlebnis für Westwing Kunden durch den Umzug des Münchner Stores an seinen dauerhaften Standort im Juli weiter gestärkt.

Im Oktober gab Westwing eine exklusive Zusammenarbeit mit Victoria Beckham's Fashion House bekannt. Die "Westwing | Victoria Beckham"-Kollektion markiert das Debüt der Designerin in Home and Living und stärkt Westwings Positionierung als Premium-Designmarke. Begleitet wird der Launch von einer groß angelegten Brand-Marketing-Kampagne mit Fokus auf Deutschland und Großbritannien.

Am 12. Oktober 2026 startete das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm, im Rahmen dessen es bis zu 640.000 Aktien zu einem maximalen Gesamtkaufpreis von EUR 10 Mio. (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückkaufen kann.

Westwing gab weitere Details zu den mittelfristigen Initiativen der dritten Phase seines Wertsteigerungsplans bekannt und definierte vier Kernbereiche: Weitere Effizienzsteigerungen zur nachhaltigen Stärkung von Skaleneffekten, darunter die Lagerkonsolidierung am polnischen Logistikstandort sowie Produktivitätssteigerungen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Automatisierung. Wachstum im Kerngeschäft durch Initiativen in den Bereichen Sortiment, Marke und Customer Journey, flankiert von der weiteren Skalierung der Expansionsmärkte der Jahre 2024 bis 2026. Wachstum über das Kerngeschäft hinaus, beispielsweise durch den deutlichen Ausbau des B2B Geschäfts, Vertriebskanäle abseits des eigenen E-Commerce Auftritts (wie Stores und Vertrieb über Dritte) sowie die potenzielle Erschließung weiterer geografischer Märkte. Finanzielle Hebel zur Wertsteigerung über die Gewinn- und Verlustrechnung hinaus, einschließlich eines anhaltenden Fokus auf wertsteigernde Kapitalallokation und eine optimierte Cash-Generierung.

Diese Initiativen sollen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, höhere Profitabilität und einen stärkeren Cashflow schaffen. Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing, kommentierte: "Wir freuen uns über unser anhaltendes Wachstum trotz des weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfelds. Höhere Kraftstoffpreise haben die Transportkosten nach oben getrieben und unsere Deckungsbeitragsmarge belastet, was jedoch durch Skaleneffekte abgefedert wurde. Erste Gegenmaßnahmen führten bereits zu Beginn des vierten Quartals zu spürbaren Margenverbesserungen. Mit Blick auf die Zukunft sind wir sehr zuversichtlich hinsichtlich der Effizienz- und Wachstumspotenziale, an denen wir in der dritten Phase unseres dreistufigen Wertschöpfungsplans weiter arbeiten werden." Finanzieller Ausblick 2026 Westwing bestätigt seinen im März veröffentlichten Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Für das Gesamtjahr erwartet Westwing einen Umsatz zwischen EUR 470 Mio. und EUR 495 Mio., was einem Wachstum von +5 % bis +10 % im Jahresvergleich entspricht. Das Management geht davon aus, einen Umsatz in der oberen Hälfte dieser Prognosespanne zu erzielen. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen EUR 36 Mio. und EUR 48 Mio. liegen, was einer Marge von +7,7 % bis +9,7 % entspricht. Webcast und Telefonkonferenz Die Telefonkonferenz von Westwing für das dritte Quartal 2026 wird am 5. November 2026 ab 10:00 Uhr (MEZ) per Live-Stream auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens https://ir.westwing.com übertragen. Die Aufzeichnung des Live-Streams wird auf der Website verfügbar sein. Weitere Informationen befinden sich auf Westwings Investor-Relations-Website unter: https://ir.westwing.com . 9M 2026 9M 2025 Veränderung Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Ertragslage Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 344,6 306,1 12,6% 111,4 99,0 12,5% Bereinigtes EBITDA (in EUR Mio.) 21,5 21,4 0,1 6,5 6,1 0,4 Bereinigte EBITDA-Marge

(in % der Umsatzerlöse)

6,2%

7,0%

-0,7%P

5,8%

6,1%

-0,3%P Finanzlage Free Cashflow (in EUR Mio.) -12,1 -3,0 -9,1 -0,7 10,4 -11,1 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Stichtag (in EUR Mio.) 62,8 57,6 5,2 Weitere Leistungsindikatoren Anteil Westwing Collection (in % des GMV) 63% 64% -1%P 64% 66% -2%P Bruttowarenvolumen (GMV) (in EUR Mio.) 384 344 11% 123 115 7% Bestellungen, insgesamt (in Tausend) 1.545 1.385 12% 499 456 9% Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 248 248 0% 247 252 -2% Aktive Kunden (in Tausend) 1.316 1.160 13% Anzahl der Bestellungen pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten

1,8

1,9

-5% Durchschnittliches GMV pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten (in EUR)

415

425

-2%

Über Westwing Westwing, Europas #1 in Beautiful Living, ist in 28 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2025 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 507 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet. Disclaimer Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfillment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfillment-Zentren, gefährlichen Materialien/Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen der Wettbewerbsintensität.

Kontakt

Westwing Group SE

Investor Relations

E-Mail: ir@westwing.de



05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News