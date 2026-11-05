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Der KI-Boom birgt die Gefahr einer wachsenden Kluft zwischen reichen und armen Ländern, wie eine wichtige Studie des Ayre Think Tanks zeigt. Diese Studie enthüllt eine Kluft von 360 Milliarden US-Dollar



05.11.2026 / 07:05 CET/CEST

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ST JOHN'S, Antigua und Barbuda, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Künstliche Intelligenz birgt die Gefahr, die Kluft zwischen reichen und ärmeren Nationen zu vergrößern. Eine neue Studie berechnet einen Unterschied von 360 Milliarden Dollar bei den potenziellen wirtschaftlichen Gewinnen zwischen den Commonwealth-Ländern, die am besten auf die Technologie vorbereitet sind, und denen, die hinterherhinken. Der Ayre-Index, der beim Treffen der Regierungschefs des Commonwealth in Antigua und Barbuda vorgestellt wurde, untersuchte die Lebensbedingungen von 732 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren in allen 56 Mitgliedstaaten. Lediglich 15 Länder erfüllten den festgelegten Maßstab für die KI-Kompetenz junger Menschen. Diese Nationen könnten im mittleren Szenario der Studie nach zehn Jahren einen Anstieg des Wirtschaftsniveaus um insgesamt 389,2 Milliarden US-Dollar verzeichnen, verglichen mit 29,2 Milliarden US-Dollar in den übrigen 41 Ländern. Die Finanzierungslücke von 360 Milliarden Dollar ist doppelt so groß wie die 174 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe, die die wichtigsten Geberländer der Welt im vergangenen Jahr geleistet haben. Singapur führte die Rangliste an, gefolgt von Malta, Australien, Großbritannien und Kanada. Malawi und Lesotho belegten den letzten Platz. Von den 21 afrikanischen Mitgliedern des Commonwealth haben lediglich Mauritius, Südafrika und Nigeria den erforderlichen Bereitschaftsstandard erreicht. Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Installation von Netzwerken nicht automatisch neue Möglichkeiten schafft. In Togo ist die 4G-Abdeckung fast überall verfügbar, dennoch geben weniger als die Hälfte der jungen Menschen an, das Internet zu nutzen. In Malawi hat ein Fünftel der Bevölkerung Zugang zu Elektrizität. Selbst dort, wo die Begeisterung groß ist, gibt es Lücken. Etwa 90 % der befragten jungen Nigerianer erwarten, KI innerhalb eines Jahres für Arbeit oder Ausbildung zu nutzen, doch Nigeria erreichte bei der Messung herkömmlicher digitaler Fähigkeiten nur 0,8 von 10 Punkten. Der Unternehmer und Philanthrop Calvin Ayre, Gründer der Denkfabrik hinter dem Index, sagte: "KI wird die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten, wie wir Geschäfte machen und wie Wohlstand geschaffen wird. Niemand kann es sich leisten, selbstzufrieden zu sein." Die Regierungen müssten jungen Menschen die Fähigkeiten und Möglichkeiten geben, um erfolgreich zu sein, sagte er. Selbst das Erreichen der Zielvorgabe ist keine Garantie für eine Anstellung: Südafrika erfüllte die Voraussetzungen, doch die Arbeitslosenquote unter den jungen Arbeitskräften lag bei 46,3 %. Die Studie stützte sich auf 1.128 Quellen, zeigte aber auch, wie wenige vergleichbare Belege es über die tatsächlichen KI-Fähigkeiten junger Menschen in einigen Ländern gibt. Die zentrale Warnung lautet, dass Zugang allein nicht ausreicht. Qualifikationen, erschwingliche Konnektivität, Wege in die Beschäftigung und Unterstützung für Unternehmer werden darüber entscheiden, ob KI neue Unternehmen und bessere Arbeitsplätze schafft - oder bestehende wirtschaftliche Ungleichheiten verstärkt. Mehr dazu: https://calvinayre.com/for-progress-think-tank . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/der-ki-boom-birgt-die-gefahr-einer-wachsenden-kluft-zwischen-reichen-und-armen-landern-wie-eine-wichtige-studie-des-ayre-think-tanks-zeigt-diese-studie-enthullt-eine-kluft-von-360-milliarden-us-dollar-302929637.html



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