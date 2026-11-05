Berlin (ots) -Gut 40 Tage vergehen im Schnitt zwischen Rechnung und Zahlung. Oft noch länger. Dann übernimmt das Mahnwesen - für kleine Unternehmen ein bürokratischer Albtraum. Die Unternehmen Easybill und Debtist verbinden jetzt Rechnungsstellung und Mahnwesen. Die E-Rechnung liefert dafür die Grundlage.Im ersten Halbjahr 2026 lag das durchschnittliche Zahlungsziel in Deutschland bei 32 Tagen, so hoch wie seit 2019 nicht mehr. Dazu kamen im Schnitt 8 Tage Zahlungsverzug. Das zeigt der aktuelle Zahlungsindikator der Wirtschaftsauskunftei Creditreform, der rund vier Millionen Rechnungen auswertet. Zusammen sind das mehr als 40 Tage, in denen Geld verdient ist, aber noch nicht auf dem Konto liegt.Automatisiertes MahnwesenGerade kleinere Betriebe haben oft keine eigene Buchhaltungsabteilung. Das Nachverfolgen offener Rechnungen läuftneben dem Tagesgeschäft und kostet Zeit."Wir sehen in unseren Daten jeden Tag, wie viel Geld bei kleinen Betrieben in offenen Rechnungen liegt. Das Problem ist meist der Aufwand: Wer nachfassen will, muss ein zweites System öffnen. Mit dieser Integration endet die Rechnung nicht mehr beim Versand, sondern beim Zahlungseingang", sagt Nikbin Rohany, CEO von easybill.Die Rechnungsplattform easybill und der Forderungsmanagement-Anbieter Debtist verbinden ihre Systeme. Überfällige Rechnungen können direkt aus easybill übergeben werden. Debtist übernimmt mithilfe von KI die Nachverfolgung und steuert Zeitpunkt und Kanal der Mahnungen."Automatisierte Mahnungen zum richtigen Zeitpunkt holen Geld herein, das sonst abgeschrieben würde", sagt Jan Dahnke, VP Sales bei Debtist.E-Rechnung als DatengrundlageMaschinenlesbare E-Rechnungen nach EN 16931, etwa XRechnung oder ZUGFeRD, ermöglichen die automatisierte Weiterverarbeitung von Rechnungsdaten. Die Integration steht seit dem 3. November 2026 allen easybill-Kunden zur Verfügung. Eine tiefere API-Anbindung ist bis Jahresende geplant, anschließend die Expansion in weitere europäische Länder.Pressekontakt:RCKT | Dentsu CreativeGiuliana FuchsSenior PR & Communications ConsultantMail: giuliana.fuchs@rckt.comOriginal-Content von: Easybill, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102201/6384415