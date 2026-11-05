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Die Wall Street sortierte sich gestern nach den US-Wahlen mit blauer Welle neu. Der Dow gewann gestern 3 %, der S&P 500 legte 1,6 % und der Nasdaq Composite 1,4 % zu. Konsumwerte, Banken und Gesundheit waren gesucht. Öl- und Gaswerte gehen mit dem sinkenden Ölpreis schwach. Ein neuerlicher Angriff auf den Iran zeichnet sich nach ersten Regierungsaussagen nicht ab. Auch Rüstungs- und KI-Aktien standen unter Druck.Innerhalb der Technologie gingen die Kurse weit auseinander. Microsoft gewann 6,7 %, Amazon z.B. 6,1 %. Wie wir die Hyperscaler nach den Zahlen einschätzen, arbeiten wir im aktuellen Aktionärsbrief unter der Lupe umfangreich auf.Den Aktionärsbrief gibt es in einer Sonderaktion um 50 % reduziert als Einzelabruf im Börsenkiosk. Hier geht es zum Aktionärsbrief:Dagegen verloren Vertiv knapp 13 % und Rechenzentrumsentwickler Hut 8 gut 23 %. Fast alle KI-Halbleiter- und KI- Infrastrukturwerte wurden weiter in den Keller gerammt und nähern sich einer stark überverkauften Zone. Hintergrund:Nach demokratischen Wahlsiegen in wichtigen Rechenzentrumsstaaten werden strengere Genehmigungen und Bauverzögerungen erwartet. Goldman Sachs sieht rund 45 % der geplanten US-Kapazität möglichen Einschränkungen ausgesetzt. Das sind noch keine Projektstreichungen - aber:Schon spätere Lieferabrufe könnten die Umsatz- und Gewinnschätzungen der Ausrüster Richtung belasten. Bei den großen Cloudkonzernen setzt der Markt dagegen auf geringere Investitionsausgaben und höhere freie Mittelzuflüsse. Von der Rotation raus aus KI profitiert der DAX, gestern mit knapp neuem Allzeithoch.Im DAX überzeugten Continental und Heidelberg Materials. Continental erreichte eine bereinigte operative Marge von 14,9 % und erhöhte die Jahresprognose. Die Aktie gewann im Tagesverlauf rund 6,7 %. Heidelberg Materials (s. Chart) meldete 6,41 Mrd. € Umsatz statt erwarteter 6,19 Mrd. €. Das operative Ergebnis übertraf mit 1,28 Mrd. € ebenfalls den Konsens. Die Aktie stieg rund 9,5 %.Nach US-Börsenschluss setzte Coherent dennoch ein positives Signal für die KI-Infrastruktur: Umsatz und Gewinn schlugen die Erwartungen - auch beim Ausblick. Die Aktie holte die Tagesverluste gestern nachbörslich komplett auf. AppLovin sprang nach starken Zahlen und einem überzeugenden Ausblick zeitweise knapp 23 %.Heute berichten unter anderem Deutz, Rheinmetall, Commerzbank und Deutsche Telekom. Im KI-Bereich stehen Core Scientific sowie am Abend IREN als Test für die Neoclouds und Applied Optoelectronics im Blick.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe