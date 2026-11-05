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Dow Jones News
05.11.2026 07:33 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Ausverkauf bei Technologie in Südkorea

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Ausverkauf bei Technologie in Südkorea

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag im späten Geschäft mit zwei Gesichtern: während ein Ausverkauf bei Halbleiteraktien in Südkorea und Japan die dortigen Leitindizes massiv drückt, präsentieren sich die übrigen Börsen der Region mit zum Teil üppigen Aufschlägen. Sie folgen den positiven US-Vorlagen nach dem überwältigen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Die Wahlsiege der Demokraten in den USA schüren Erwartungen, dass der politische Druck die Bemühungen zur Beendigung des US-Iran-Krieges beschleunigen könnte, was potenziell Lieferunterbrechungen verringern und den Inflationsdruck senken würde. In der Folge geben die Ölpreise nach und stützen die Märkte ebenfalls.

Für asiatische Volkswirtschaften wären niedrigere Ölpreise besonders vorteilhaft für Nettoenergieimporteure, darunter Indien, Japan, Südkorea und Thailand, wie die Commerzbank anmerkt. "Dies wird sich durch niedrigere Importrechnungen, verringerten Inflationsdruck und verbesserte Leistungsbilanzpositionen äußern."

Derartige Überlegungen helfen dem südkoreanischen Kospi aktuell nicht, er bricht begleitet von mehreren Volatilitätsunterbrechungen um 5,8 Prozent ein. Die ohnehin fragile Stimmung im Halbleitersektor bekam einen neuen Dämpfer durch enttäuschende Quartalszahlen des US-Chipentwicklers Qualcomm, dessen Kurs in den USA nachbörslich um 7,5 Prozent absackte. Auch Arm Holdings überzeugte mit ihrem Zahlenausweis nicht, der Kurs ermäßigte sich nach der Schlussglocke in den USA um 1,8 Prozent. Die südkoreanischen Branchenschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix stürzen um 7,8 und 9,6 Prozent ab. Neben den schwachen Branchengeschäftszahlen in den USA verweisen Händler auch die Unsicherheit der Anleger in Bezug auf KI-Investitionen, weil die Demokraten in den USA eine stärkere Regulierung der Technologiebranche durchsetzen wollen.

Der Ausverkauf von Aktien mit KI-Fantasie in Südkorea schwappt auch nach Japan über, wo der Nikkei-225 deutlich ins Minus dreht und 2,1 Prozent auf 60.917 Punkte verliert. Die lokalen Chip- und KI-Aktien setzen ihre Verluste damit fort, nachdem es bereits in der vorherigen Sitzung zu einem starken Ausverkauf gekommen war. Advantest brechen um knapp 14 Prozent ein, Tokyo Electron sacken um 9,6 Prozent ab und Softbank Group um 6,8 Prozent. Toyota Motor schießen nach Zahlenausweis um 14 Prozent in die Höhe. Der breiter gefasste Topix verbucht indes Aufschläge.

Chinesische Aktien widersetzten sich dem regionalen Ausverkauf im Technologiesektor, wobei Halbleiteraktien zulegen, weil neue Unterstützungsmaßnahmen Pekings die Anlegernachfrage nach heimischen Chip-Herstellern ankurbeln. Der Shanghai-Composite liegt mit 0,3 Prozent leicht im Minus, der HSI in Hongkong steigt dagegen um 3,3 Prozent - angeführt von chinesischen Chipwerten. Meituan ziehen um 8,6 Prozent an.

Der australische S&P/ASX-200 erhöht sich um 2,6 Prozent nach einem deutlich im September gestiegenen Handelsbilanzüberschuss. Qantas Airways steigen um 6,2 Prozent. Macquarie hat zwar Gewinnprognose für die Fluggesellschaft gesenkt, betrachtet die Aktie jedoch wohlwollend. "Der iranische Konflikt bleibt ein Belastungsfaktor, aber wir erwarten, dass er mit niedrigeren Ölpreisen endet (...), urteilt Macquarie. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    9.065,10  +2,6    +4,0      06:00 
Nikkei-225        60.916,67  -2,1    -       07:30 
Topix 500 (Tokio)     3.067,83  +0,7   +15,3      07:30 
Kospi (Seoul)       5.354,28  -5,8   +27,1      07:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.701,86  +3,3    -3,6      09:00 
Shanghai-Composite     3.677,08  -0,3    -7,4      08:00 
Straits-Times (Singapur)  5.280,42  +0,2   +13,6      10:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.016,18  +2,0   -42,0      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.636,51  +1,2    -2,7      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mi, 08:16 % YTD 
EUR/USD           1,1258  +0,3   1,1227     1,1225  -4,2 
EUR/JPY           177,80  -0,0   177,86     177,52  -3,4 
EUR/GBP           0,8345  +0,2   0,8332     0,8340  -4,3 
USD/JPY           157,91  -0,3   158,42     158,11  +0,8 
USD/KRW          1.342,46  +0,1  1.340,89    1.342,10  -6,8 
USD/CNY           6,6692  -0,1   6,6731     6,6757  -4,6 
USD/CNH           6,6673  -0,1   6,6747     6,6737  -4,4 
USD/HKD           7,8441  -0,0   7,8453     7,8456  +0,8 
AUD/USD           0,7008  +0,1   0,7004     0,6989  +5,0 
NZD/USD           0,5642  +0,4   0,5620     0,5608  -2,0 
BTC/USD          80.345,08  +0,2 80.178,97    78.001,76  -8,4 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           87,74  -0,4   -0,38      88,12 
Brent/ICE           94,25  -0,4   -0,37      94,62 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.112,84  +1,3   53,10    4.059,74 
Silber            52,39  +0,3    0,18      52,21 
Platin           1.512,71  +1,1   15,87    1.496,84 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

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