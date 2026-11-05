EQS-News: Fielmann Group AG
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Fielmann-Gruppe beschleunigt Umsatzwachstum im dritten Quartal auf 5,1 % dank Preisführerschaft und Expansion
Deutschland verzeichnete im dritten Quartal ein Wachstum von +4,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit beschleunigte sich das Wachstumstempo im Vergleich zum ersten Halbjahr 2026 deutlich. Als Preisführer profitierte Fielmann von einer anhaltend preisbewussten Verbraucherstimmung. Dies führte zu einem Stückzahlwachstum in Bestandsniederlassungen. Auch Neueröffnungen und ein zweistelliges Wachstum in der Hörakustik leisteten ihren Beitrag zur positiven Entwicklung. Die KI-gestützte Technologie zur automatisierten Refraktion war bis zum Quartalsende an 227 Standorten eingeführt und trug zur Ausweitung der Kapazitäten und zur Steigerung der Produktivität bei.
In Österreich stieg der Umsatz um +2,6 % und in der Schweiz währungsbereinigt um +6,0 %. Der Umsatz in Spanien erhöhte sich um +6,6 %. Die Umsatzverlangsamung zum Vorquartal war bedingt durch die Markenumstellung in dutzenden Niederlassungen Nordspaniens. Fielmann USA erzielte einen Umsatz von 78 Mio. $, ein Plus von +1,4 % im Jahresvergleich (Q3/2025: 77 Mio. $). Ein höherer Anteil kaufender Kunden und ein steigender Absatz zeigen, dass die Transformation des Geschäftsmodells Anklang findet. Gleichzeitig führte eine stärkere Nachfrage nach preisgünstigeren Produkten zu einem reduzierten Auftragswert. Die übrigen Märkte verzeichneten im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von +17,7 % bei konstanten Wechselkursen.
9M/2026
Zum 30. September 2026 betrieb die Fielmann-Gruppe weltweit 1.318 Niederlassungen (9M/2025: 1.257), davon 483 mit Hörakustikstudios (9M/2025: 430). Die Gruppe eröffnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 insgesamt 56 neue Standorte. 80 % wurden außerhalb Deutschlands eröffnet, die meisten darunter in Luxemburg, Polen, Spanien und den Vereinigten Staaten. Mit rund 15 geplanten Neueröffnungen im vierten Quartal ist die Fielmann-Gruppe auf dem besten Weg, ihr Ziel von etwa 70 neuen Niederlassungen im Jahr 2026 zu erreichen. Dies entspricht einer Verdreifachung des Expansionstempos gegenüber 2025 (22 neue Niederlassungen).
Trotz der anhaltenden Investitionen in Mitarbeitende und den Ausbau des Niederlassungsnetzes verblieb die Ertragskraft der Fielmann-Gruppe auf hohem Niveau: Die bereinigte EBITDA-Marge lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 bei 23,4 % (9M/2025: 23,7 %). Europa weist ein stabiles Niveau in Höhe von 24,9 % aus (9M/2025: 24,9 %). Die bereinigte EBITDA-Marge in den USA betrug 10,9 % (9M/2025: 13,9 %). Ausschlaggebend waren hier gezielte Investitionen in den Ausbau der ärztlichen Kapazitäten und die Transformation des Geschäftsmodells.
Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Hamburg, 5. November 2026
Fielmann Group AG
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05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2428216 05.11.2026 CET/CEST