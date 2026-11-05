DEMIRE bestätigt Prognose nach planmäßigem Geschäftsverlauf im dritten Quartal 2026

Mieterträge sinken aufgrund reduzierter Portfoliobasis auf EUR 33,9 Mio. (Vorjahr: EUR 41,4 Mio.)

EBIT mit EUR 10,9 Mio. wieder positiv (Vorjahr: EUR -28,1 Mio.)

FFO I* verringern sich auf EUR 2,8 Mio. (Vorjahr: EUR 8,3 Mio.)

Prognose für 2026 bestätigt: Mieterträge zwischen EUR 42,5 und EUR 44,5 Mio.; FFO I* zwischen EUR 0,5 und EUR 2,5 Mio.

Langen, den 5. November 2026. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 ein Ergebnis im Rahmen der Jahresprognose. Wesentlicher Einflussfaktor bleiben weiterhin die nach fortgesetzten Immobilienverkäufen sinkenden Erträge.

Verkleinerte Portfoliobasis führt zu Rückgang der Mieterträge und FFO I

Die Mieterträge verringern sich auf EUR 33,9 Mio. (9M 2025: EUR 41,4 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) steigt im gleichen Zeitraum auf EUR 10,9 Mio. (9M 2025: EUR -28,1 Mio.). Der deutliche Anstieg ist überwiegend auf in der Vorperiode signifikant negative Effekte aus den hohen Fair-Value-Anpassungen bei den zur Veräußerung gehaltenen Immobilien sowie auf Abschreibungen von ausgereichten Darlehen an die nunmehr entkonsolidierten LIMES-Gesellschaften (EUR 16,5 Mio.) zurückzuführen.

Die Funds from Operations (FFO I) nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen sinken plangemäß infolge der durch Immobilienverkäufe reduzierten Mieterträge auf EUR 2,8 Mio. (9M 2025: EUR 8,3 Mio.).

Fortgeschrittene Verhandlungen zu weiteren größeren Flächengesuchen

Das kleinere Portfolio und die unverändert herausfordernde Wirtschaftslage reduzierten die Vermietungsleistung in den ersten neun Monaten 2026 auf 34.100 m² (9M 2025: 56.200 m²). Die Vermietungsleistung wurde insbesondere von einer Vertragsverlängerung über rund 10.500 m² in Quickborn und einer Neuvermietung über rund 10.000 m² in Bonn bestimmt. Insgesamt trugen Neuabschlüsse zu 64 % zur Vermietungsleistung bei. Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien) stieg zum 30. September 2026 auf 22,6 Prozent (31.12.2025: 16,4 Prozent). Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) des gesamten Portfolios blieb mit 4,6 Jahren nahezu unverändert (31.12.2025: 4,7 Jahre).

Dr. Dirk Rüffel, CEO der DEMIRE: "Das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld belastet weiterhin den gewerblichen Immobilienmarkt und insbesondere die Nachfrage nach größeren Büroflächen. Dennoch konnten wir neben der Vermietung von über 10.000 m² an die Vereinten Nationen in Bonn weitere Fortschritte erzielen und befinden uns in fortgeschrittenen Verhandlungen über zusätzliche größere Flächenanmietungen in mehreren Objekten."

Die Immobilienverkäufe beeinflussten auch den Marktwert des DEMIRE-Portfolios, der sich auf rund EUR 627,0 Mio. (31.12.2025: EUR 688,3 Mio.) reduzierte. Das negative Periodenergebnis ließ den Net Asset Value (NAV, unverwässert) im Berichtszeitraum um EUR 0,31 je Aktie auf nun EUR 1,28 (31.12.2025: EUR 1,59) sinken.

Weiter steigende Liquidität und sinkende Netto-Verschuldung durch Verkäufe

Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten verringerten sich seit Jahresende 2025 leicht auf 4,69 Prozent pro Jahr (31.12.2025: 4,83 Prozent). Gleichzeitig sank die Netto-Verschuldung auf EUR 295,7 Mio. (31.12.2025: EUR 332,3 Mio., jeweils ohne Gesellschafterdarlehen gemäß Definition). Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag mit 40,1 Prozent unterhalb des Jahresendwertes von 2025 (41,8 Prozent). Die liquiden Mittel stiegen primär aufgrund der Verkäufe zum Stichtag auf EUR 82,6 Mio. (31.12.2025: EUR 54,2 Mio.). Dazu Tim Brückner, CFO der DEMIRE: "Wir setzen unseren Konsolidierungskurs konsequent fort, indem wir unsere Liquidität gestärkt und die Netto-Verschuldung reduziert haben."

Prognose für das Jahr 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Obwohl sich die FFO I in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres positiv entwickelt hat und zu Ende des Berichtszeitraums oberhalb der für das Gesamtjahr prognostizierten Bandbreite lagen, hält die Gesellschaft an ihrer bisherigen Jahresprognose fest. Hintergrund hierfür sind die für das vierte Quartal erwarteten weiteren Investitionen in den Immobilienbestand.

Daher rechnet die DEMIRE für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin mit Mieterträgen zwischen EUR 42,5 und 44,5 Millionen (2025: EUR 53,5 Millionen) und FFO I* zwischen EUR 0,5 und 2,5 Millionen (2025: EUR 10,1 Millionen).

Ende der Pressemitteilung





Einladung zur Telefonkonferenz am 5. November 2026

Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer Telefonkonferenz am 5. November 2026 um 11:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation für die ersten neun Monate 2026 ein.

Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:

https://www.nuways-ag.com/events/demirecc-2026-11-05



Eine Präsentation der Ergebnisse und der Bericht stehen zum Download auf der Website https://www.demire.ag/publikationen/ zur Verfügung.



*nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen





Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

(in EUR Mio.) 01.01.2026-

30.09.2026 01.01.2025-

30.09.2025 Mieterträge 33,9 41,4 Ergebnis aus der Vermietung 22,9 27,9 EBIT 10,9 -28,1 Finanzergebnis -41,8 -38,3 Periodenergebnis nach Steuern -26,2 -60,7 FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) 2,8 8,3

Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.09.2026 31.12.2025 Bilanzsumme 819,5 849,2 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 623,6 591,9 Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 15,3 103,5 Zahlungsmittel 82,6 54,2 Eigenkapital¹ (inkl. Anteile nicht beherrschender Anteilseigner) 195,3 219,3 Eigenkapitalquote¹ (in Prozent der Bilanzsumme) 15,2 17,8 Unverwässerter/Verwässerter NAV 135,4 168,1 NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 1,28 1,59 Netto-Verschuldung² 295,7 332,3 Netto-Verschuldungsgrad² (Net-LTV) in Prozent 40,1 41,8

Portfoliokennzahlen 30.09.2026 31.12.2025 Immobilien (Anzahl) 39 43 Marktwert (in EUR Mio.) 627,0 688,3 Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 42,0 51,3 Mietrendite (in Prozent) 6,7 7,5 EPRA-Leerstandsquote³ (in Prozent) 22,6 16,4 WALT (in Jahren) 4,6 4,7

¹Die ausgewiesene Eigenkapitalgröße enthält nicht beherrschende Minderheitenanteile, die aufgrund der Rechtsform als Personengesellschaft gemäß IFRS im Konzernfremdkapital erfasst werden. Die Eigenkapitalquote wird auf Basis des bilanziellen IFRS-Eigenkapitals ohne diese Minderheitenanteile berechnet.

²gemäß Anleihebedingungen

³exkl. als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien





Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September 2026 über einen Immobilienbestand von 39 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 481 Tausend Quadratmetern. Der Marktwert des direkt gehaltenen Immobilienportfolios liegt bei rund EUR 627,0 Millionen. Unter Hinzurechnung der at-equity bilanzierten Finanzbeteiligung am Frankfurter Bürokomplex Cielo beläuft sich der verwaltete Gesamtwert auf rund EUR 0,8 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potenzialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potenzialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag