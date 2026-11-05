ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers bringt ein Effizienzprogramm für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 auf den Weg. Dies geschieht im Zusammenhang mit der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens sowie der Trennung von der Labordiagnostik. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit.

So sieht sich Healthineers durch die Entflechtung vom Siemens-Konzern höheren Kosten ausgesetzt. Auch die Abspaltung der Labordiagnostik sowie die teilweise Einstellung des Ultraschallgeschäfts verursachen zunächst höhere Ausgaben. Insgesamt führt dies den Angaben zufolge allein zu jährlichen Belastungen von rund 300 Millionen Euro, die das Unternehmen mit dem Programm angehen will. Zudem passt das Unternehmen seine Strukturen an die neuen Gegebenheiten an. Die künftige Aufstellung soll schlanker werden./nas/jha/