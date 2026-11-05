Mitteilung der Formycon AG: Formycon lädt zur Telefonkonferenz zum Neunmonatsergebnis 2026 ein und gibt Teilnahme an internationalen Investorenkonferenzen bekannt Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") plant die Neunmonatszahlen 2026 am 12. November 2026 zu veröffentlichen. Der Vorstand wird die Entwicklung des Unternehmens sowie die wichtigsten Finanzkennzahlen erörtern und einen Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 geben. Die Telefonkonferenz, die live im Internet übertragen wird, findet am Donnerstag, 12. November 2026 um 15:00 Uhr (MEZ) in englischer Sprache statt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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